En guise d'annonce, il a publié en ligne une photo de lui devant le musée d'Orsay, sur lequel est accroché un gigantesque panneau montrant Rihanna, enceinte, portant des sacs colorés avec le logo LV. "C'est du jamais-vu pour une marque de ce niveau-là, arriver avec une première campagne pour les collections homme avec une femme. […] Il nous donne un avant-goût" de sa vision, a déclaré à l'AFP Pierre Alexandre M'Pelé, directeur éditorial de GQ France.

La star de 50 ans au look d’adolescent a déjà collaboré par le passé avec des grandes marques dont Chanel… et Louis Vuitton, mais il a la lourde tâche de succéder à Virgil Abloh, brutalement décédé en novembre 2021, devenu star des millenials pour avoir habilement marié luxe et streetwear.

Le premier défilé de "Pharrell" ouvre la semaine du prêt-à-porter, traditionnellement réservé à la jeune création, et devrait attirer quantité de célébrités, à commencer par les très nombreuses égéries de la marque dont l'actrice Zendaya (Dune, la série Euphoria).

Musicien, DJ, producteur, styliste qui collabore aussi bien avec l'artiste Takashi Murakami qu'avec le rappeur Jay-Z, Pharrell Williams "est une star de la culture populaire" avec une "cohorte d'admirateurs de tous les âges", résume pour l'AFP Alexandre Samson, responsable des départements haute couture et création contemporaine au Palais Galliera.

Le PDG du LVMH, Bernard Arnault, qui a vu les premières ébauches de la collection, a dit que cela avait "l'air très, très intéressant". "C'est une des collections les plus attendues de la Fashion week et un moment très marquant pour l'histoire de la mode", estime Alexandre Samson. Il anticipe quelque chose "d'extrêmement séduisant et joyeux, très design et facilement identifiable pour tout le monde". Pharrell Williams incarne "la pluralité, la transversalité. C'est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Il est une sorte de caméléon, une égérie avec d'autres qualités qui étaient demandées au directeur artistique avant", souligne pour la part Pascaline Wilhelm, consultante mode et textile.

Son profil atypique et toutes les célébrités qu’il amènera dans son sillon donnent encore plus d’envergure à la Fashion week masculine, qui vole presque la vedette à la semaine du prêt-à-porter féminin. (AFP)