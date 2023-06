Des parquets français à champion d'Europe en Belgique, qui est Rachid Méziane l'entraîneur des Belgian Cats ?

Le Français, qui était aussi le coach de Villeneuve d’Ascq, a vite compris l’ADN de l’équipe belge. Il partait avec une longueur d’avance vu qu’il était déjà l’entraîneur-adjoint des Cats depuis une demi-année. Il avait eu le temps de cerner les profils et le potentiel. Il a imposé sa griffe et son style français. Avec Rachid Méziane, les Belges ont appris à regarder leur jeu avant de songer au profil de leur adversaire. Elles ont aussi été nourries à la plus haute ambition.

Il a puisé dans son parcours pour porter le projet belge. L’homme qui n’a aujourd’hui que 43 ans a usé de nombreux parquets et mangé des heures de matchs à travers l’Hexagone.

Il fourbit ses premières armes du côté de Challes, situé près du Mans. C’est à Nice qu’il reçoit sa première expérience comme T1 en 2012 où il fait l’ascenseur entre l’élite et l’antichambre avant de remonter jusqu’à… l’Europe. Cette réussite trouve son origine dans la qualité de son recrutement. Son travail est salué par les experts.

En 2017, il poursuit sa route à Montpellier, une expérience un peu moins heureuse. L’entente n’est pas cordiale au sein de son staff. Il rebondit dans le Nord, à Villeneuve-d’Ascq en 2019.

En parallèle, il endosse le rôle d’adjoint en équipe de France de 2014 à 2021 avec une médaille olympique en bronze à Tokyo et quatre en argent aux championnats d’Europe. Dans la foulée de son expérience chez les Bleues, celui qui avait été joueur à Clermont et Orcines, prend la direction des Cats. Ce titre de champion d’Europe avec les Belges reste la plus belle ligne de son curriculum vitae. Depuis plus d’une décennie, il côtoie les meilleures joueuses du monde sur les parquets. Cerise sur le gâteau, le Français brille par sa capacité à communiquer avec efficacité et transparence ce qui augmente la confiance au sein de ses Cats. Sa philosophie de défense agressive a ‘matché’ avec l’équipe belge qui n’a pas encore écrit la fin du chapitre Méziane.