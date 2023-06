Les États membres enterrent l’idée d’une circonscription européenne : “C’est une immense déception”

En mai 2022, il avait ainsi fait la proposition de créer une circonscription européenne dans laquelle seraient élus vingt-huit députés européens. Les têtes de liste de chacun des partis européens seraient considérées comme leur candidat(e) pour la présidence de la Commission européenne. Une façon de ressusciter, et de renforcer, le concept de Spitzenkandidaten, expérimenté pour l’élection de Jean-Claude Juncker en 2014 mais mis à mal par la désignation surprise d’Ursula von der Leyen par les chefs d’État et de gouvernement en 2019. Cette demande a reçu le soutien des citoyens qui ont participé à la Conférence sur l’avenir de l’Europe et d’ailleurs introduite dans leur recommandation.

L’idée ne suscite pas un fol enthousiasme dans les rangs des États membres. C’est ce qu’il est ressorti des débats que les ministres des Vingt-sept en charge des Affaires européennes ont eu à ce sujet, mardi, à Luxembourg. La présidence suédoise du Conseil a passé la balle à l’Espagne, qui lui succédera à partir du 1er juillet.

À lire aussi

Pour certains, comme l’eurodéputé vert allemand Daniel Freund, il ne s’agit rien de moins qu’un enterrement de première classe. Le temps va manquer pour adopter la proposition à temps – en admettant qu’elle soit approuvée à l’unanimité par les États membres, ce qui n’est pas garanti – et faire ratifier la modification par chacun des Vingt-sept avant les élections de juin 2024. Bref, la réforme ne sera mise en œuvre que pour les élections de 2029, au mieux. “Cela va maintenant prendre des années avant qu’un accord soit trouvé. C’est une immense déception”, déplore Daniel Freund.

”L’idée n’est jamais enterrée”, a défendu la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, en marge du sommet européen. “Je continue à avoir de l’espoir pour les prochaines élections, et l’espoir éternel”.

La Maltaise a rappelé aux États membres qu’il leur faut aussi se décider par rapport à la proposition du Parlement européen d’augmenter le nombre de députés européens pour le faire passer de 705 à 716, afin d’améliorer la représentation de neuf États membres (mais pas la Belgique). Une modification qui demande que les pays concernés revoient leur loi électorale.