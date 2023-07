La Vivaldi en défaut de transparence

À lire aussi

Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il contient toujours des zones d’ombre et des exceptions qui posent question. Et la mise sous pression du ministre de la Santé est une excellente occasion de taper sur le clou de la transparence en politique, qu’une "nouvelle culture politique", dixit la Vivaldi en début de législature, devait porter. On en est loin. Tous les citoyens, les médias, ont la possibilité de demander des documents administratifs. Sauf - on résume - quand c’est déraisonnable, que cela touche à des intérêts privés (propriété intellectuelle, secret professionnel, vie privée, etc.) ou que cela tient à la stratégie politique.

Ainsi, une instance administrative peut rejeter une demande de consultation lorsqu’elle porte atteinte "au secret des documents administratifs portant sur l’exécution d’une stratégie politique". Cette stratégie politique, tout particulièrement, a bon dos. Ces dernières années, des organes tels que le comité de concertation (dans la gestion de la crise sanitaire) ou le comité ministériel restreint (kern), qui n’ont aucune assise constitutionnelle, ont gagné en importance.

Mais ce qu’il se passe dans ces instances de décision parmi les plus importantes dans notre pays reste très largement à la discrétion de leurs seuls participants. Le résultat ? La culture de la méfiance à l’égard d’exécutifs peu soucieux d’expliquer les ressorts de leurs décisions ne fait que croître. Or, on sait combien le lobbying, dans le cadre de la crise sanitaire, ou les marchandages en kern, dans le cadre de la réalisation (très partielle) de l’accord gouvernemental, ont pris de l’ampleur ces derniers temps.

Cette culture du secret jette l’opprobre sur le travail des exécutifs. C’est regrettable parce que ce faisant, elle fait le lit des extrémismes, du complotisme et de tous ces maux en "isme" qui gangrènent le "vivre ensemble" dans notre société.