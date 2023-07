"Une trahison flagrante, une tragédie humaine": en Australie, le robot qui endettait les gens

Une commission d’enquête australienne a demandé vendredi que des poursuites pénales et civiles soient engagées dans le cadre d’un programme gouvernemental qui a envoyé des demandes automatisées de remboursement de dette à plus de 400 000 bénéficiaires de prestations sociales. Le dispositif gouvernemental comparait les revenus déclarés aux revenus calculés par le Bureau australien des impôts afin d’envoyer automatiquement des avis aux bénéficiaires de l’aide sociale leur demandant de rembourser une partie des prestations reçues. Mais le système était défectueux et a réclamé illégalement à 433 000 personnes près de deux milliards de dollars australiens (un peu plus d’1,2 milliard d’euros).