Malades de longue durée: réponse simpliste à problème complexe

Sur papier, la proposition des socialistes flamands de faire reposer la charge du 2e mois de maladie d’un travailleur sur les épaules des sociétés, laisse penser que les recettes engrangées leur seraient ristournées via des baisses de cotisations patronales. Il y a toutefois quelques inconnues dans l’équation.

D’abord, c’est bien de responsabiliser les employeurs, mais bien d’autres acteurs sont à responsabiliser : les mutuelles, les médecins et les travailleurs eux-mêmes. Cette sortie visant les seuls employeurs montre l’incapacité de la Vivaldi à proposer une mesure équilibrée à un problème crucial pour notre société, celui d’un nombre inquiétant de malades de longue durée.

Ensuite, les petites sociétés, constituant 90 % du tissu économique belge, voient leur situation financière dégradée en raison d’une hausse de leurs coûts (matières premières, salaires, etc.) depuis deux ans : cette mesure serait un coup de plus sur leur tête.

Ce n’est pas tout : la baisse des cotisations sociales est-elle la bonne piste à suivre ? Est-elle surtout pérenne ? Poser la question, c’est y répondre : rien de plus simple d’adapter le dispositif en cours de route, après 2024.

Enfin, on peut s’interroger sur la complexité d’une telle proposition. Une fois de plus, sur un plan purement administratif, la mesure envisagée ressemble à une usine à gaz. Les entrepreneurs demandent à être soulagés, pas l’inverse.

Morale de l’histoire : les malades de longue durée, c’est un vrai sujet, complexe, qu’on ne résout pas avec une mesure aussi simpliste et réductrice. Comme pour la réforme fiscale ou la réforme des pensions, des débats et des discussions de fond ont pourtant eu lieu sur la réintégration des malades de longue durée, notamment sous la houlette de Frank Vandenbroucke. Mais une fois encore, tout ce travail préparatoire semble relégué au second plan. Dommage. Et c’est un euphémisme.