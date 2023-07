Guerre en Ukraine: que faut-il attendre de la réunion des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Union prévue ce jeudi à Bruxelles?

Dès le début du conflit, les États membres ont fourni ce qu’ils pouvaient - du point de vue du stock disponible que des contraintes politiques - comme armement à Kiev. Les Vingt-sept ont aussi convenu d’utiliser la Facilité européenne pour paix (FEP) pour rembourser en partie l’équipement militaire livré à Kiev. Vu les immenses besoins de l’Ukraine, l’enveloppe de cet instrument - financé par les États membres directement - a dû être constamment élargie, passant de 5 milliards à 12 milliards d’euros. La Hongrie bloque toujours l’allocation à cet effet d’une huitième tranche de 500 millions d’euros, un chantage lié à l’inscription d’une banque hongroise sur une liste ukrainienne de "sponsors de la guerre". Jeudi, les ministres devraient exprimer en vain leur frustration quant à ce blocage.

Des longues discussions

Quoi qu'il en soit, les fonds disponibles ont été déjà déboursés ou réservés pour Kiev. L'heure est donc déjà de reremplir la caisse. Cette fois, "nous devons trouver les moyens de pérenniser, d'amplifier et de rendre soutenable, durable et crédible notre soutien militaire", indique un diplomate. Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell devrait donc mettre sur la table une proposition pour créer un fonds spécifique pour l'Ukraine - qui pourrait être ou pas intégré à la FEP, cela fera partie de la discussion. Estimant qu'en 2023, le soutien prévu pour Kiev via la FEP est de 4 milliards d'euros, l'idée sera de prévoir 5 milliards d'euros par an pour quatre ans. Ce n'est cependant que le début des discussions, qui s'annoncent difficiles et dureront au moins jusqu'à la fin de l'année.