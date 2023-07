Défilé, festivités, mobilité: tout ce qu'il faut savoir la fête nationale du 21 juillet à Bruxelles

Activité majeure de la journée : le défilé militaire aura lieu vendredi entre 16 h 00 et 18 h 00. Il passera devant la tribune des représentants du pays et de la famille royale, installée devant le Palais Royal de Bruxelles. Ce sont 1 345 hommes et femmes qui y participeront, issus non seulement de l’armée mais aussi de la société civile. Outre les militaires, avec 59 véhicules de l’armée de terre, ainsi que 109 vétérans de l’armée, 70 jeunes prendront place dans ce défilé.

La composante aérienne de l’armée défilera également dans les airs. Vingt-sept avions, dont dix F-16, proposeront un spectacle aérien. Les Forces spéciales seront présentes avec une démonstration "surprise" au Roi et au public, a précisé la ministre Dedonder.

À côté de ce défilé traditionnel, sera installé, dans le Parc Royal, un grand village militaire, où 380 membres de la Défense seront présents pour faire la démonstration de 30 véhicules, dont des drones et un bateau d'intervention. Ces activités sont destinées à promouvoir les métiers de l'armée. "En quatre ans, 10 000 soldats ont rejoint le Défense, a déclaré la ministre Dedonder. Je suis fière du fait que des jeunes manifestent un intérêt pour le renforcement de l'armée. Nous avons lancé une nouvelle campagne de recrutement et j'invite toutes les personnes intéressées à venir au village militaire le jour de la Fête nationale."

Programme des festivités 2023 pour la fête nationale. ©D.R.

Les métiers de la sécurité en avant

Outre l'armée, les ministres ont la volonté de mettre à l'honneur d'autres métiers liés à la sécurité de la population. Différents services de sécurité, de secours et de police défileront ainsi devant le Palais Royal, et ces services disposeront également de stands où le public pourra venir les rencontrer. "La population peut, de cette manière, se familiariser avec ce que les services de sécurité et d'urgence, les pompiers et la protection civile font toute la journée et quelles techniques ils maîtrisent pour garantir la sécurité", a déclaré la ministre Verlinden.

En plus du défilé, un événement gratuit aura lieu dans le Parc du Cinquantenaire pour la deuxième année consécutive, sous le slogan "Happy Belgium !" Pour clôturer cette Fête nationale particulière, qui marquera les 10 ans de règne de Philippe Ier, des concerts auront lieu dès 21 h 00, avec notamment Ozark Henry, Daan, Camille, Axelle Red, Mentissa, Hamza, RORI, Paul Michiels, Colt, Gustaph, Loïc Nottet et Amber Broos.

La soirée se terminera par un show laser et le traditionnel feu d’artifice, à partir de 23 h 00 dans le Parc du Cinquantenaire.

De grands axes fermés

Des festivités qui auront, on s'en doute, un impact sur la circulation automobile. "Il est fortement conseillé de venir à Bruxelles en train ou en métro dont les services seront renforcés (plusieurs lignes seront prolongées en soirée)", indique déjà la police Bruxelles-Ixelles.

Dans le cadre des festivités au Parc, seront fermés à la circulation, ce 21 juillet de 5 heures du matin jusqu’à la fin de la journée, la place Poelaert, la rue des Quatre-Bras, la rue de la Régence, la place du Grand Sablon, la place Royale, le Coudenberg, le Mont des Arts, la rue Ravenstein, la rue Royale (entre Loi et place Royale) et la rue Ducale (entre Loi et Trône).

Pour le Te Deum à la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, plusieurs fermetures dans les environs de l’église auront lieu le matin.

Le défilé aura pour rappel lieu entre 16 et 18 heures devant le Palais. En prévision de l’événement, la place des Palais sera interdite à la circulation dès ce 19 juillet 8 heures et jusqu’au 22 juillet 18 heures.

Dans le contexte du défilé également, dès 12 h 30 ce vendredi et jusqu’environ 18 heures, plusieurs axes majeurs de la capitale seront fermés à la circulation : les tunnels Cinquantenaire-Loi et E40-Reyers (direction centre), l’avenue d’Auderghem, la rue de la Loi (entre Schuman et Colonies) et perpendiculaires, le carrefour Arts-Loi en surface, l’avenue des Arts (entre Loi et Belliard), la rue Royale (entre place de Louvain et place Royale), la place des Palais, la rue Ducale, la rue du Lambermont, la place du Trône, la rue Belliard et perpendiculaires, la rue du Luxembourg et perpendiculaires jusqu’à la place du Luxembourg.

Dès 14 heures, il sera également interdit de circuler en voiture place du Trône, avenue des Arts et boulevard du Régent entre Loi et Trône, rue du Luxembourg et rue Montoyer et rue Belliard.

Enfin, plusieurs rues autour du Cinquantenaire seront fermées au moment du feu d'artifice (vers 23h), ainsi que les tunnels sous le parc. "La rue de la Loi entre Schuman et la rue Royale, ainsi que le tunnel E40 Reyers et le tunnel Cinquantenaire/Loi resteront fermés jusqu'à la fin du feu d'artifice."

La Stib renforce des lignes

Côté transports publics, plusieurs lignes seront renforcées. Les métros circuleront plus tard, ainsi que les lignes de tram 3, 4, 7, 9, 19, 25 et 81, avec des derniers passages vers 1h du matin. Les Noctis circuleront exceptionnellement dès jeudi soir pour le Bal national, prévu pour rappel place du Jeu de Balle.

Notons aussi que certaines lignes seront perturbées en raison des festivités, comme les trams 92 et 93 entre Louise et Botanique, ainsi que 26 lignes de bus. De même, la station Parc sera fermée de 9 heures à 17 heures, et la station Maelbeek dès 22 h 30.

Des festivités royales

Une multitude d’animations gratuites à Bruxelles

Diverses animations gratuites viendront agrémenter la fête nationale belge, vendredi à Bruxelles pour les dix ans de règne du roi Philippe, communique mardi leur organisateur, le Syndicat d’Initiative-Bruxelles Promotion. La dénommée "Fête au Parc" s’installera du Palais de Justice au Parlement, en passant par le Parc de Bruxelles et la rue de la Régence. Par ailleurs, les institutions publiques, les lieux de culte et les musées seront ouverts et accessibles, eux aussi, gratuitement. Le défilé civil et militaire débutera, lui, à 16 h 00, sur la place des Palais.

Le Parc de Bruxelles , face au Palais Royal, rassemblera de nombreuses activités, essentiellement consacrées aux enfants. Il accueillera aussi différents ateliers sportifs gérés par les clubs bruxellois pour le National Sports Day.

La place Poelaert sera le cadre du "Village Policier" de la Police Fédérale et de la police locale. Ce village proposera des initiations, des animations et des démonstrations. Pour avoir un aperçu des métiers de la Défense, il faudra se diriger sur la Place Royale.

Au Sablon , un "Village Sécurité" sera élaboré par le SPF Intérieur. Des stands du SPF Finances Douanes et Accises et du SPF Affaires étrangères, notamment, y seront présents.

Le Parc du Cinquantenaire accueillera la fin des festivités. À 21 h 00, il y aura le concert "Happy Belgium" mis sur pied par la Chancellerie du Premier ministre et qui fera la part belle à plusieurs artistes. Puis à 23 h 00, un "show laser" suivi par le traditionnel feu d’artifice.

(Avec Belga)