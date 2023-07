Malgré la sécheresse qui frappe l'Espagne, "le problème du dérèglement climatique ne se reflète pas dans le vote"

À peine sortie de sa troisième vague de chaleur de l’année 2023, l’Espagne devait renouveler son Parlement lors de législatives anticipées ce dimanche 23 juillet. Et malgré la sécheresse historique qui frappe la péninsule, la question du dérèglement climatique a brillé par son absence dans la campagne. Il faut dire que celle-ci fut express : le Premier ministre socialiste, Pedro Sanchez, a décidé d’avancer le scrutin, originellement prévu en décembre, au lendemain d’une dérouillée électorale lors des municipales du 28 mai. Un coup de poker risqué face au risque d’abstention en plein milieu des congés d’été. À Saragosse comme ailleurs en Espagne, on pense plus à la pression dont le verre perle sur une terrasse ombragée, protégée du soleil de plomb.

"Ohio d’Espagne"

L'Aragon et sa capitale - où le mercure est monté à 44ºC cette semaine - sont un bon thermomètre pour mesurer la température électorale. Depuis 1977 et la fin du franquisme, la région, qui s'étend des Pyrénées aux terres humides de Teruel, a toujours voté pour le parti qui l'a emporté. "On nous surnomme l'Ohio d'Espagne (en référence à l'État américain qui a toujours voté pour le futur président, jusqu'à 2020, NdlR), sourit Jorge Pueyo, candidat en passe d'être élu à Saragosse pour la liste Sumar (gauche radicale). Le profil de la région est une miniature du pays : une grande ville au milieu, des territoires relativement dépeuplés autour, une forte agriculture, deux mouvances régionalistes…"

Ce jeune candidat de 27 ans, en jean, chemise ouverte et baskets blanches, a des cernes sous son regard jovial. Pour son dernier meeting de campagne, il pousse les décibels pour haranguer la foule malgré une voix fatiguée qui déraille discrètement. Signe que la campagne fut éprouvante. "Les droites ne proposent rien, elles ne font que diviser l'Espagne pour récupérer le pouvoir, et c'est en votant qu'on les en empêchera", déroule-t-il dans un coin plus tranquille de la cour du Centre d'histoires de Saragosse. Son optimisme de voir "un gouvernement progressiste" rester au pouvoir est à moitié partagé par une assemblée séduite par son candidat, mais consciente que les sondages ne sont pas favorables.

Fin mai, c'est bien le Partido Popular (PP, droite conservatrice) qui l'a emporté aux municipales et pourrait bientôt composer avec l'extrême droite de Vox, comme c'est déjà le cas dans d'autres régions et municipalités espagnoles. "Celui qui gagne en Aragon gagne les élections générales, ce qui signifie que Alberto Nuñez Feijóo (le président du PP) deviendra Premier ministre", avance, déjà triomphant, Pedro Navarro, principal candidat conservateur pour la province de Saragosse, dans une interview à Politico.

"Antisanchismo"

Ici comme ailleurs, la propagande des droites tourne à plein régime depuis maintenant quatre ans. Elle se résume en un mot : l'anti sanchismo, qui consiste à affubler le Premier ministre socialiste de tous les maux réels et fantasmés du pays, alors même que son bilan économique et social est plutôt bon. Devant les bâtiments officiels, sur les lampadaires des principales rues de la ville, les affiches du PP et de Vox sont nombreuses. Mais c'est surtout dans les conversations Whatsapp ou au comptoir des bistrots que les éléments de langage font recette.

Sur une terrasse d'une grande avenue, un groupe de quinquas - dont un tient à se définir "bien de droite" - enchaîne les reproches aussi vite que les bières, dont les cadavres trônent sur une table en aluminium. Ils récitent leur leçon à la perfection : le chef du gouvernement aurait "trahi l'Espagne" en "pactisant avec les séparatistes basques et catalans", il veut "détruire" la culture et les traditions avec "ses conneries sur le genre" et en "favorisant les trans". Une diatribe un tantinet moins récitée accuse Pedro Sanchez de "mépris" envers les campagnes espagnoles. Autour de la table, le vrai débat c'est de savoir si on votera "utile", pour le Partido Popular, ou "avec le cœur", pour les extrémistes de Vox. Quant au fait que ces derniers soient dans le déni face au dérèglement climatique malgré les récents records de températures, la réponse fuse : "En été il fait chaud, c'est comme ça et ce n'est pas nouveau".

Absence de débat

Pourtant, la sécheresse a déjà des effets très concrets sur l'Aragon, notamment son agriculture. Selon le syndicat Asaja, le manque d'eau aura réduit l'activité économique de 1,4 milliard d'euros cette année. "C'est le grand problème du pays actuellement, témoigne Fernando Luna, le représentant du syndicat à Huesca, ville agricole au nord de Saragosse. Mais personne n'ose prendre le taureau par les cornes, c'est une patate chaude."

Pour assurer les rendements agricoles, "et limiter les importations de céréales de France ou d'Ukraine", son syndicat aimerait multiplier les retenues d'eau sur l'Èbre. Les régions du Sud comme l'Andalousie, où les nappes phréatiques sont au plus bas, militent pour en profiter aussi. Les écologistes appellent quant à eux à stopper l'hémorragie en repensant l'industrie agricole qui fait vivre l'Espagne au-dessus de ses ressources en eau. Seul point d'accord entre tous : le débat n'est absolument pas porté politiquement et la guerre de l'eau se mène contre une coupable indifférence.

"Le problème c'est qu'en Espagne, l'écologie politique est vue comme une idéologie de gauche, regrette Fernando Rived, représentant de l'association Ecologistas en Accion à Saragosse. Le discours de la droite consiste à donner des solutions court-termistes aux problèmes climatiques, comme les retenues d'eau. À cause de ça, l'écologie, la transition longue, les contraintes que cela implique sont très mal vécues, notamment dans les campagnes agricoles." Le militant regrette aussi un manque de communication et de pédagogie de la part du gouvernement actuel au sujet de la crise climatique, peut-être trop occupé à répondre aux attaques incessantes de l'opposition. "Tout tourne autour de la politique spectacle."

"Il y a un paradoxe parce que 80 à 90 % de la population espagnole s'accordent à dire que le dérèglement climatique est un problème, mais cela ne se reflète absolument pas dans le vote, pointe Cristina Monge, politologue spécialisée dans la transition écologique à l'université de Saragosse. Les déterminants du vote se jouent dans une certaine forme d'émotion, comme le montre l'acharnement contre la personne de Sanchez, mais aussi les questions territoriales avec les indépendantismes basques et catalans." Deux sujets largement portés par la droite qui, en jouant la surenchère, a totalement fermé le débat de fond.

"Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Espagne, nous n'avons pas de droite libérale, sensible aux questions environnementales comme dans le reste de l'Europe, assure Jorge Pueyo, le candidat de Sumar. Le Partido Popular et Vox sont issus de la même ligne conservatrice et réactionnaire qui souhaite que rien ne change dans le pays." Sauf que, à l'image de l'Èbre qui se vide, le pays change sans attendre et sa terre devient aride. Et quelle que soit la couleur politique du prochain gouvernement, la sécheresse continuera de faire suer l'Espagne.