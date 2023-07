Ils se sont connus à l’université de Liège en 1998. Benoît Nihant, 24 ans, était en dernière année d’ingénieur commercial tandis que sa future épouse, Anne, 20 ans, était en sciences économiques et commerciales. Lui débute bientôt comme chef de projets chez Cockerill-Sambre puis chez CMI. Elle travaille pour une banque en tant que chargée de relations pour les PME puis les grandes entreprises.

En 2005, Benoît Nihant quitte son boulot. Anne lui emboîtera le pas deux ans plus tard. "Nous avions très envie de travailler ensemble, de créer quelque chose ensemble. Nous étions arrivés à la limite de ce que nous pouvions apporter dans les grosses structures qui nous employaient. Nous voulions davantage de concret : nous lever le matin et fabriquer quelque chose avec nos mains et voir le résultat à la fin de la journée", raconte Anne Nihant, qui ajoute : "Il nous a fallu quelques années pour être sûrs de nous et aller vers notre passion : la gastronomie au sens large pour moi et le chocolat pour Benoît."

"Pour nous, il est très facile de travailler ensemble"

Production pour lui, création pour elle

En 2005 donc, Benoît entre comme ouvrier bénévole chez Wittamer. Le soir et le week-end, il met des recettes au point avec Anne, dans le garage de ses parents. "Nos premiers clients ont été Le Comme chez Soi et La Villa Lorraine, sourit l'artisan chocolatier. Nous venions chercher avis, recommandations et pistes d'amélioration ; nous sommes sortis avec nos premières commandes." Un début qui les met en confiance.

En 2007, le duo ouvre un magasin à Embourg. L’atelier est juste derrière. Au fil des années, la chocolaterie se développe et les voyages se succèdent pour aller dénicher les fèves qui donneront arômes et goût au chocolat. Des voyages qui n’aboutissent parfois à rien, des rendez-vous annulés au dernier moment, mais toujours l’aventure, la découverte. Ils adorent ça.

En 2016, le couple a même planté ses propres cacaoyers (1 000 arbres sur un hectare) au Pérou, "dans le respect de l'environnement et des hommes et femmes qui vivent et travaillent sur place". La première récolte a eu lieu l'an dernier.

Si, à leurs débuts, ils faisaient "tout ensemble", ils ont progressivement engagé des collaborateurs, tout en gardant chacun "plusieurs casquettes". Benoît, c'est "l'homme des machines", dit son épouse. "Il adore la technique, la mécanique. Il est plus prudent et réservé que moi et a un sixième sens très développé. Il se charge de la production (process, machines), du contact avec les plantations, avec un focus spécial sur la transformation et le sourcing des fèves. Ma tâche principale, c'est la création, tout ce qui est collections (Noël, Pâques, fête des mères, des pères, etc.), recettes, design, emballages. Les ressources humaines et le recrutement aussi."

"Couper pendant les vacances"

Séparer vie professionnelle et vie privée, ils n'ont même "jamais essayé". "Nous parlons très librement du boulot à la maison et cela n'a jamais été un poids ni pour l'un ni pour l'autre", déclare Benoît. "Cela nous passionne, renchérit Anne. La seule chose, c'est que nous essayons de couper quand nous prenons des vacances, pour pouvoir nous ressourcer." Même si cet été, ils partent… au Pérou. "Nous allons passer à notre plantation, mais aussi visiter le pays !"

Vingt-cinq ans après leur première rencontre, le couple n'en démord pas : "C'est un choix de vie d'être ensemble, de travailler ensemble et de partager soucis et joies. Nous avons des caractères différents, chacun apporte quelque chose de différent et l'un est toujours là pour aider l'autre."

Si c'était à refaire, "nous referions sans hésiter la même chose, affirme Benoît. Notre activité nous prend énormément de temps et l'exercer à deux nous permet de nous voir beaucoup."

Enfin, s'ils devaient donner un conseil à un couple qui désire se lancer dans un projet commun, Anne dirait qu'il faut accepter qu'"il est très difficile de faire une séparation entre vie professionnelle et vie privée et qu'il faut en sortir le bon". Benoît ferait remarquer qu'il est nécessaire de "prendre le temps de bien se connaître avant de commencer une aventure comme celle-là. Car c'est quitte ou double !"

Actionnaire à 50-50

"Nous privilégions une croissance organique, raisonnable plutôt que rapide et risquée, explique Anne Nihant. Nous avons notre SPRL dans laquelle nous sommes à 50-50 et nous ne désirons pas ouvrir notre actionnariat car nous souhaitons garder cet aspect artisanal, familial et être 100 % à la manœuvre."

Leur atelier est désormais installé à Awans et produit près de 50 tonnes de délices chocolatés par an. L'entreprise emploie entre 25 et 30 personnes et compte 5 boutiques en propre (3 dans la région liégeoise et 2 à Bruxelles) et, via une master franchise, 34 magasins éphémères dans des department stores au Japon (15 % du chiffre d'affaires). Éphémères car ils s'ouvrent entre janvier et avril-mai, les périodes de grosses ventes avec, surtout, la St-Valentin et le White Day (le 14 mars) : "A la St-Valentin, ce sont les dames qui offrent un présent aux messieurs. C'est l'inverse lors du White Day", précise, malicieux, Benoît Nihant.

