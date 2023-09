Les aînés aussi font leur rentrée : une opportunité pour tous les âges de "se former et s'informer" ©

À lire aussi

Créée en 1979, l'ASBL UDA, étroitement associée à l'UCLouvain, organise chaque année 47 grandes conférences, plus de 400 formations, des escapades culturelles, des voyages ainsi que des séminaires destinés à un public de tous âges "curieux et désireux de se former et de s'informer".

La formule rencontre un franc succès, puisque l’UDA dénombre près de 4 000 membres.

Cette année académique, les aînés accueilleront notamment le cosmologiste Thomas Hertog, la spécialiste de la Russie Nina Bachkatov, le juge d’instruction Michel Claise, l’écrivain et homme de radio et de télévision Jacques Mercier, etc. Il est possible de suivre ces cours à distance.

Renseignements&Inscriptions : www.uda-uclouvain.be