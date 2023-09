À lire aussi

La surprise se lit sur les visages du bassiste Trevor Bolder et du batteur Woody Woodmansey (le guitariste Mick Ronson était au parfum). Une partie du public croit à la fin de la carrière de Bowie. L’instant a été gravé sur pellicule par le cinéaste Donn Alan Pennebaker, prévenu par Bowie.

Filmer sur le vif

En 1972, cet Américain a déjà une solide expérience dans ce qu'on appelle le direct cinema (improprement traduit par "cinéma vérité") : l'art de filmer sur le vif en se faisant discret. Pennebaker a déjà filmé l'Histoire en marche : la campagne pour les primaires démocrates du futur président John Fitzgerald Kennedy (Primary, 1960) ou le bras-de-fer entre JFK et le gouverneur d'Alabama George Wallace, opposé à la déségrégation (Crisis, 1963).

Pennebaker s'intéresse aussi à la scène musicale. Il suit la tournée anglaise de Bob Dylan en 1965 (Dont Look Back, 1967) et le Summer of Love (Monterey Pop, 1968).

La rencontre avec Bowie/Ziggy s'impose. Le Ziggy Stardust Tour a commencé en janvier 1972, avant la parution de l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars (juin 1972). La tournée de 200 concerts passe par les States. "Allô Donn ? C'est Dave…"

À lire aussi

Moments cultes

Pennebaker filme avec cinq opérateurs, caméra à l’épaule. Ils couvrent la scène, les coulisses, le public (en extase).

Un premier montage de soixante minutes est diffusé en télévision aux États-Unis en 1974. Suit une version cinéma de 90 minutes, Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, pour le dixième anniversaire en 1983 - Bowie est alors en plein come-back pop ("Let's dance"…). Le film ravive la nostalgie de ceux "qui en étaient" en 1973.

L’édition de ce cinquantième anniversaire, premier montage dans la continuité et l’intégralité du concert, recèle son lot de moment cultes, pour certains inédits : la participation du guitariste Jeff Beck pour "The Jean Genie" et des reprises de "Love Me Do" des Beatles, et de "Round and Round" de Chuck Berry, le solo de guitare de Ronson sur "Moonage Daydream" ou "My Death", reprise de "La Mort" de Jacques Brel par Bowie, guitare accoustique à la main. Un très grand moment de l’histoire du rock comme Bowie lui-même, disparu en 2016, ne l’a jamais vu…

Ziggy Stardust and The Spiders From Mars, The Motion Picture - 50th Anniversary Edition Docu-concert De Donn Alan Pennebaker 2 CD et 1 Blu-ray (Parlophone/Warner Music)