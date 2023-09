"Nous reprendrons l’Iran": des manifestations sporadiques pour l’anniversaire de Mahsa

Pneus brûlés, voiles brandis en guise de défi aux autorités, slogans proférés hostiles à la République islamique et au guide de la Révolution Ali Khamenei : des Iraniens ont bravé en groupes restreints l’interdiction annoncée plus tôt dans la semaine par les autorités d’utiliser son nom pour "déstabiliser le pays". Une vidéo montrait un groupe de manifestants à Gohardasht (est de Téhéran) scandant "Nous sommes une grande nation et nous reprendrons l’Iran" tandis que les conducteurs klaxonnaient et criaient des encouragements. Des organisations de défense des droits de l’homme ont toutefois fait écho à des confrontations sporadiques entre des manifestants et les forces de l’ordre à différents endroits du pays.

Les autorités iraniennes ont empêché la famille de cette étudiante, arrêtée par la police des mœurs pour port non conforme du voile trois jours avant son décès inopiné, d’organiser une commémoration devant la tombe de la défunte, selon les ONG Kurdistan Human Rights Network (KHRN), 1500tasvir monitor et Iran Human Rights (IHR), basée en Norvège. Elles ont également interdit à son père, Amjad Amini, de quitter son domicile de Saqqez (nord-ouest) après l’avoir brièvement interpellé samedi, précisant par la suite qu’elles avaient arrêté des individus qui cherchaient à l’assassiner. Il n’est désormais plus autorisé à quitter son domicile, des membres des forces de sécurité étant postés à l’extérieur, toujours d’après ces ONG.

Expression empêchée

Des incidents ont aussi éclaté dans des prisons, comme dans celle de Qarchak, dans la province de Téhéran, où des détenues condamnées à la peine de mort ont mis le feu à leurs vêtements.

Le mouvement né des grandes manifestions organisées immédiatement après la mort de Mahsa Amini s’était affaibli au début de cette année. La répression a causé la mort de 551 manifestants, dont 68 enfants et 49 femmes tués par les forces de sécurité, selon l’IHR, et l’arrestation de plus de 22 000 autres, selon Amnesty International. Sept hommes ont également été exécutés pour des faits liés à ces manifestations. Les militants affirment que la répression s’est intensifiée à l’approche du premier anniversaire, ciblant notamment les proches des personnes tuées lors des manifestations pour s’assurer qu’ils ne s’expriment pas.