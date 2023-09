Bakou lance une opération militaire au Haut-Karabakh

L'Arménie dénonce, elle, une "agression à grande échelle" afin de procéder au "nettoyage ethnique" du Haut-Karabakh, majoritairement peuplé d'Arméniens, tandis que la communauté internationale a multiplié les condamnations des actions azerbaïdjanaises et les appels pour éviter une nouvelle guerre.

Bakou justifie sa décision par la mort de quatre policiers et deux civils azerbaïdjanais dans l'explosion de mines sur le site d'un tunnel en construction entre Choucha et Fizouli, deux villes du Haut-Karabakh, mais qui se trouvent sur la partie du territoire contrôlée de l'Azerbaïdjan. Si la région est réputée pour être la plus minée d'ex-URSS, les services de sécurité azerbaïdjanais pointent la responsabilité de "saboteurs" séparatistes arméniens, qui auraient ainsi commis un acte "terroriste".

"En ce moment, la capitale Stepanakert et d'autres villes et localités sont la cible de tirs intenses", assurait mardi la République du Haut-Karabagh, sur Facebook, alors que les forces azerbaïdjanaises avaient ouvert le feu sur des positions arméniennes. Erevan a dit ne pas avoir de troupes au Karabakh, laissant entendre que les forces séparatistes étaient seules face à ces attaques. Les combats ont tué au moins deux civils et en ont blessé 23 autres, selon les autorités du Haut-Karabakh. Ce, alors que Bakou assure ne viser que des "cibles militaires légitimes" et non civiles, avec des armes de "haute précision".

L'Union européenne s'est empressée de condamner cette escalade. Alors qu'il s'est efforcé d'encourager le dialogue entre les deux pays, le président du Conseil européen, Charles Michel, a réagi aux "nouvelles dévastatrices" venant de la région, déclarant que "les actions militaires de l'Azerbaïdjan doivent être immédiatement arrêtées". Un appel lancé également par Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, qui a ajouté que "cette escalade militaire ne doit pas servir de prétexte pour forcer l'exode de la population locale". Plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne et la Belgique, ont lancé des messages similaires. Paris a par ailleurs demandé une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies.

Alors que la Russie était censée être le garant d'un cessez-le-feu datant de 2020 avec des forces de la paix sur le terrain, l'Arménie a jugé que Moscou devait "stopper l'agression azerbaïdjanaise". Le Kremlin s'est dit "préoccupé" par la situation et assure essayer de convaincre l'Arménie et l'Azerbaïdjan de revenir "à la table des négociations".