"Tout contrôle des populations de loups en Belgique est prématuré"

Depuis 2018 et le retour de canis lupus au plat pays, la Flandre a dépensé au moins un million d'euros pour des clôtures anti-loup et en soutien aux éleveurs ainsi que 110 000 euros en indemnisations. Selon le décompte du biologiste de l'Institut flamand de recherche sur la nature et la forêt (Inbo) et de la KU Leuven Joachim Mergeay, il y a au moins huit loups installés en Flandre. "Mais il est plus adapté de parler de territoires occupés. En termes de territoires (et donc de mesures de protection) il y a deux territoires (une meute à Hechtel-Eksel et une femelle solitaire à Kalmthout-Wuustwezel). Se protéger contre un loup demande autant d'effort que se protéger contre dix loups…."

"Débats sereins en Wallonie"

En Wallonie, on recense au moins 19 loups répartis entre trois meutes, installées dans l’est de la province de Liège. Au total, depuis 2016, environ 226 animaux ont été victimes d’attaques de loups plus une centaine de cas incertains, pour une indemnisation d’environ 61 200 euros (depuis 2020, pour 47 dossiers). La Région a aussi investi 223 000 euros en matériel de protection, déjà prêté à 45 éleveurs et subventionné quatre dossiers de protections permanentes (21 000 euros).

"Chez nous, le loup est encore en phase de retour, les débats sont sereins et il n'y a pas de dissension fondamentale entre naturalistes et éleveurs, réagissait le Service public de Wallonie à l'annonce de la Commission. Le SPW met en avant le travail de prévention des attaques de loups mené pour la Région par l'ASBL Natagriwal (analyse de risques, prêt de filets mobiles, subvention pour l'électrification de clôtures…) auprès des éleveurs. "En 2021, pendant la période de naissance des louveteaux - période à risque -, on a dénombré huit attaques de loups en Wallonie et 31 victimes parmi la faune domestique, des moutons principalement. Cette année, alors que la période la plus à risque touche à sa fin, on a recensé seulement deux attaques et trois victimes. Jusqu'ici, la plupart des attaques émanent plutôt de loups qui ne sont pas établis durablement en Wallonie. Beaucoup de choses peuvent être mises en place pour éviter les dégâts."

Aucune preuve d’efficacité de l’abattage

Du côté des éleveurs, leur représentant au Collège des producteurs Nicolas Marchal confirme qu'abattre plus de loups "n'a pas grand intérêt pour le moment en Wallonie. Il y en a peu et les routes en éliminent déjà pas mal. La priorité n'est pas de les abattre mais de limiter les dégâts". Mais les éleveurs sont plutôt demandeurs d'un changement de statut du loup pour éviter des difficultés futures. "On parle de 30 meutes à l'avenir en Wallonie", note M. Marchal, qui s'inquiète aussi du maintien des indemnisations en cas d'attaque.

Pour le chercheur Joachim Mergeay, parler de contrôle de populations de loups en Belgique- "sous n'importe quelle forme" -, est en effet bien trop prématuré, étant donné le statut de conservation défavorable de l'animal chez nous. "En outre, il n'existe aucune preuve que la chasse ou l'abattage réduisent le conflit entre l'homme, le loup et le bétail, à l'exception d'une éradication totale. Ce qui n'est pas conforme à la politique de l'Union européenne."