"La mer de la tranquillité" : Emily St. John Mandel fascine avec une dystopie où l’homme se promène sur la ligne du temps

La mer de la tranquillité se compose de plusieurs fils narratifs, d'abord distincts, avant qu'ils ne se relient et se confondent. Cela peut avoir l'air complexe, or cela ne l'est jamais : c'est l'un des grands talents de l'auteure de Station Eleven et de L'Hôtel de verre.

Poussé à l'exil par les siens, Edwin arrive un peu par hasard sur l'île de Vancouver en 1912. Dans la forêt de Caiette, il fait un jour une étrange expérience, aux allures de rêve étrange : il entend une musique jouée au violon et accompagnée d'un bruit évoquant l'envol d'un engin. En 2020, Paul Smith est instamment recherché par Mirella, une amie de sa sœur Vincent (l'un des principaux personnages de L'Hôtel de verre) étrangement disparue en mer. Devenu compositeur, Paul serait l'auteur d'une étrange musique entendue lors d'une projection vidéo. En 2203, Olive Llewellyn, écrivain à succès habitant une colonie lunaire, est en tournée promotionnelle sur Terre. New York, Paris, Tokyo, Le Cap, Buenos Aires : les villes et les hôtels défilent comme les interviews dans la foulée de la parution de son roman, Marienbad. Un seul de ses interlocuteurs l'a remarqué : un des personnages "entend des notes de violon et se trouve… transporté".

Si perturbantes anomalies

Le lecteur est ensuite emmené en 2401, dans les pas de Gaspery. Las de s'ennuyer dans l'hôtel où il travaille, ce dernier se fait embaucher à l'Institut du Temps, au grand dam de sa sœur qui y est une physicienne de renom. Pour préserver l'intégrité de la ligne du temps, elle y enquête sur les anomalies constatées, "un domaine d'activité perturbant". Les missions très spéciales qui seront confiées à Gaspery, nécessitant de remonter l'axe du temps, ne seront pas sans risque…

Parce que "le jour où finira la Terre, il y aura un véritable anéantissement, au sens propre du terme", Emily St. John Mandel imagine avec crédibilité ce que sera la vie sur une colonie lunaire. Pour autant, "une vie vécue sous un dôme, dans une atmosphère générée artificiellement, n'est reste pas moins une vie". Y passer son enfance "n'était ni génial ni dystopique". Les épidémies s'y succèdent en toile de fond. Aux ressources de son imagination, la romancière combine ce qu'on ne peut s'empêcher de voir comme du vécu (notamment les déboires de la tournée d'Olive Llewellyn).

D'une écriture enlevée où pointent quelques traits de douce ironie, Emily St. John Mandel nous emporte grâce à des personnages particulièrement bien campés. Car là est le cœur de La mer de tranquillité : quelle que soit l'époque où il évolue, l'humain demeure humain, et doit se débrouiller avec sa vie. "Qu'est-ce qui fait que le monde est réel ?", interroge l'autrice. Un pas plus loin, elle énonce l'idée "que nous ne pouvons pas exclure la possibilité que la réalité ne soit qu'une simulation". Un vertige qu'elle exploite avec habileté et sensibilité, dans un roman prenant à la trame narrative tendue par des enjeux que l'on ne peut ignorer.









⇒ La mer de la tranquillité | Emily St. John Mandel | traduit de l'anglais (Canada) par Gérard de Chergé | Rivages | 298 pp., 22 €, numérique 17 €

EXTRAIT

"... mais pour moi cela n'est pas pertinent. Notre anxiété est justifiée, et il n'est pas déraisonnable de penser que nous pourrions la canaliser par la fiction, mais le problème avec la théorie, c'est que notre anxiété n'a rien de nouveau. Avons-nous jamais cru, depuis le commencement des temps, que le monde n'aurait pas de fin ?"