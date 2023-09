Colsaerts : "Pour vivre la Ryder Cup, je suis prêt à servir le café à toute l’équipe !"

Héros de l'épreuve en 2012, lors de la légendaire édition de Medinah où il s'offrit le scalp de Tiger Woods, le Belgian Bomber se réjouit, comme un gosse, de se retrouver à nouveau au cœur de l'action. "Le job de vice-capitaine est évidemment très différent de celui de joueur. Mais il est tout aussi prenant. En foot, je serais un peu le T2 d'une équipe. Concrètement, je suis au service du capitaine Luke Donald et je vais mettre toute mon énergie, mon expérience et mes connaissances pour pousser l'Europe vers la victoire."

Sur le circuit pro depuis plus de vingt ans, Colsaerts est une référence. Reconnu pour ses talents de champion, il l’est aussi pour sa connaissance du jeu. Sa légitimité est incontestée. Ce n’est pas un hasard s’il bosse régulièrement comme consultant pour les chaînes thématiques britanniques. Et puis, dans les coulisses des greens, c’est aussi une personnalité appréciée pour sa gouaille et sa bonne humeur. Il faut se lever tôt pour lui trouver un détracteur sur le Tour ! Bref, à défaut de ne plus pouvoir briguer une place parmi les douze sélectionnés, il avait le profil idéal pour intégrer le staff.

Et il a vite trouvé ses marques dans son nouveau costume. Voilà plusieurs mois qu'il travaille dans l'ombre, attentif à l'état de forme de tous les candidats. Que ce soit avec Luke Donald et les autres vice-capitaines (Thomas Bjorn, Edoardo et Francesco Molinari, José-Maria Olazabal), le courant est passé cinq sur cinq. "Chacun a son rôle, chacun apporte son grain de sel. Le moindre détail a son importance. On travaille vraiment en équipe en utilisant toutes nos compétences et tous les outils informatiques. À l'heure de désigner les sélectionnés, c'est évidemment Luke qui a pris la décision finale. Mais il y avait unanimité autour de la table."

Une équipe très soudée

Optimiste de nature, Colsaerts croit fermement aux chances de l'équipe européenne. "Les Américains sont peut-être plus forts sur le papier et dans les rankings. Mais on joue à domicile et on a une équipe très complète avec, d'un côté, des champions expérimentés comme McIlroy, Rahm, Rose, Fleetwood, Hatton, Fitzpatrick ou Lowry et, de l'autre, des jeunes de grand talent comme Hovland, Hojgaard ou Aberg. Nous avons minutieusement préparé le parcours pour qu'il avantage nos joueurs. Et puis, surtout, l'ambiance dans le team est fantastique. Et c'est un paramètre essentiel. Le golf est un sport individuel mais en Ryder Cup, il se joue en équipe. C'est donc souvent dans le vestiaire que le trophée se gagne. Il faut laisser tomber les ego. Et c'est notre force par rapport aux Américains…"

Tout au long de cette semaine de préparation à Rome, le capitaine lui a demandé d'épauler plus particulièrement Robert McIntyre, Shane Lowry et le jeune prodige suédois Ludvig Aberg. Question de feeling. Un petit mot d'encouragement par-ci, un petit conseil d'ancien par-là : Nicolas a l'art de détendre l'atmosphère et de créer un état d'esprit positif. "Moi, de toute façon, pour gagner la Ryder Cup, je suis prêt à préparer et servir le café à toute l'équipe…"

Et what else ?

Miguel Tasso