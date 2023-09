Dorothée Janin raconte une mutinerie de mineures qui défia les gardiens et alerta le ministère de la Justice

Rallier une vie normale

C'est une histoire vraie que raconte Dorothée Janin dans La révolte des filles perdues, s'appuyant sur tout ce qu'elle pouvait retrouver de ce moment d'embrasement furieux et du profil de ces révoltées aux visages dorénavant oubliés : témoignages et articles d'époque, lettres écrites libération, cahiers de surveillance, jugements, voire vérités enfouies sous les écrits d'une presse s'alimentant aux mêmes sources sans trop y aller voir de près. On y découvre des filles ayant le plus souvent fui la violence familiale, la misère, le mépris des hommes et des abus divers dans les chapardages, les fugues, des pulsions de destruction, une prostitution de très jeune âge et un besoin affectif qui les menait à une homosexualité réprouvée. Le souci était de les "dresser" par des sévices et des punitions révoltantes afin de leur permettre de rallier une vie normale par le mariage et la maternité.

À leur soulèvement qui terrorisa jusqu’aux plus bienveillants, on opposa la force et la prison à laquelle elles répondaient par une indifférence goguenarde. Il y avait bien l’aumônier attentif qui leur rendait visite et les écoutait ou le nouveau directeur des maisons d’éducation qui prit la mesure du problème. Il y eut le journaliste qui creusa les faits. Mais quand de jeunes éducatrices indépendantes tentèrent des méthodes plus clémentes, elles se retrouvèrent enfermées avec les pupilles dont elles avaient gagné la confiance. C’est d’ailleurs ce point précis qui, comme la goutte d’eau de trop, déclencha la révolte attisée par des meneuses plus perverties que les autres.

Allusions autobiographiques

Si le sujet et le contexte de l’événement auquel s’est intéressée Dorothée Janin sont passionnants et bouleversants par leur authenticité revendiquée, on aurait aimé qu’elle se contente d’en faire un récit structuré et fluide. En l’insérant dans un roman, assorti d’allusions autobiographiques, elle complexifie et brouille l’intensité de son propos. L’histoire de l’avocat en conflit avec son fils en quête de lignage et lui-même en recherche d’une mère qui aurait fait partie des filles perdues de Fresnes n’apporte rien à l’affaire mais, au contraire, en brise le déroulement clair. Dommage. Il faut parfois garder pour d’autres livres son imagination créatrice.









⇒ La révolte des filles perdues | Dorothée Janin | Stock | 320 pp., 21,50 €, numérique 15 €

EXTRAIT

"Dans des dossiers à leur nom… Classées… Toutes dans le même sac, toutes jetées à l’ombre ; soustraites à la lumière. Voleuse. Fugueuse. Caractérielle. Nerveuse. Insoumise. Incorrigible. Inéducable. Vicieuse. Perverse."