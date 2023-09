30 000 civils tués aveuglément : dans "Impossibles adieux", Han Kang fait ressurgir un des pires massacres de Corée

Tout commence au moment où Gyeongha, elle-même écrivaine, est appelée au chevet d'Inseon, qu'elle considère comme sa grande sœur. Une longue amitié les lie. "Parfois le simple fait de parler avec elle me donne l'impression de faire reculer le chaos, le flou, l'incertitude. Ses paroles, ses gestes, sont dotés d'un pouvoir apaisant qui vous fait croire que vos actions ont un sens, et que même si vous échouez, le sens restera." Les deux femmes, qui ont travaillé un temps sur un projet artistique commun, ne se sont pas vues depuis longtemps, mais Gyeongha accourt. Autrefois photographe et documentariste, Inseon est désormais ébéniste, et c'est en travaillant qu'elle s'est sévèrement blessée à la main. Elle est soignée à Séoul, où elle a dû être transférée, et s'inquiète pour son perroquet blanc laissé sans nourriture et sans eau dans sa maison, sur l'île de Jeju. Inseon demande à son amie de s'y rendre dès que possible, dans l'espoir de le sauver.

Un travail titanesque

L’avion, un trajet en bus chaotique, une marche dans des conditions dantesques : le voyage de Gyeongha est difficile. Arrivée à destination, elle découvre dans la maison (héritée de sa mère par Inseon) et l’atelier une masse de documents qui la confrontent à l’histoire de la famille de son amie, et au-delà à un des pires massacres que la Corée ait connu : entre novembre 1948 et début 1949 (en hiver, donc), sous prétexte d’une lutte contre le communisme, quelque 30 000 civils ont été assassinés, dont 1 500 enfants qui avaient moins de dix ans. Archives, témoignages écrits et filmés : les lieux de vie d’Inseon regorgent d’éléments récoltés au fil des années. Un travail titanesque auquel les siens comme les familles des victimes se sont attelés, dans l’espoir de retrouver une trace, un corps, un bout de vérité.

C’est un texte à la fois exigeant et délicat, parfois déconcertant, que signe Han Kang, qui fait ici œuvre de mémoire. Évoluant elle-même à la lisière de la mort, tentant d’ailleurs vainement d’écrire son testament, Gyeongha est un personnage vibrant de sensibilité. À l’écoute de son âme, des songes qui la visitent, des douleurs qui ont traversé le temps.









⇒ Impossibles adieux | Han Kang | traduit du coréen par Kyungran Choi et Pierre Bisiou | Grasset | 331 pp., 22 €, numérique 16 €

EXTRAIT

"L'eau ne disparaît jamais, elle circule. Dans ce cas, il n'est pas impossible que les flocons d'Inseon a reçus dans son enfance soient ceux qui tombent à présent sur mon visage. Dans le même flux, me viennent à l'esprit les visages des morts que la mère d'Inseon avait vus, je relâche alors mes bras auteour de mes genoux. J'enlève la neige sur mon nez et mes paupières. Il n'est pas impossible que la neige sur leur visage soit la même que celle qui se trouve à présent sur ma main."