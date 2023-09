"William" de Stéphanie Hochet : comment Shakespeare est devenu le plus grand homme de théâtre de l'histoire

À lire aussi

Un trou dans la biographie du dramaturge

Pour ce trou dans la biographie de l'immense écrivain, Stéphanie Hochet a une explication : "En cherchant à comprendre pourquoi Wlliam Shakespeare a disparu, je pressens que la création ne pouvait pas advenir à Stratford-upon-Avon". La famille n'était pas un entourage pour l'artiste qu'il était en train de devenir. Le jeune homme devait s'évaporer et réapparaître ailleurs". Pour donner cette explication, l'écrivaine puise dans sa propre expérience.

Son récit William est dès lors construit sur deux récits entrecroisés : d'une part, comment un petit jeune homme du Warwickshire a appris son métier d'acteur et d'auteur dans une troupe de théâtre itinérante pour devenir le plus grand homme de théâtre de tous les temps : là où les historiens, par manque de documentation, sont impuissants, "la romancière se délecte", écrit-elle ; d'autre part, Stéphanie Hochet raconte son enfance et sa jeunesse dans une famille communiste, inculte et conformiste, et ses prises de distance avec les siens pour n'être pas étouffée par eux : "Certaines familles sont si étouffantes qu'à moins de ressembler à ceux qui la composent il n'y a que la rupture qui vous maintienne vivant".

À lire aussi

Ainsi dès l’âge de 3 ans, elle fit une première fugue. Plus tard, elle fugua (si on peut dire) dans la lecture, troquant son milieu familial contre celui si divers de la littérature. Enfin, à 18 ans, elle entra à la Sorbonne pour étudier l’anglais. Un jour, elle découvrit Shakespeare. Sa langue est difficile, mais elle s’accroche, et au bout de ses efforts, c’est le ravissement. Libérateur.

Aujourd’hui, après une quinzaine de livres, Stéphanie Hochet explique donc que William devait quitter le foyer conjugal afin d’apprendre le métier d’acteur, afin de pouvoir créer les personnages tour à tour les plus émouvants ou les plus scandaleux de ses pièces, bref, de pouvoir concevoir des œuvres où exprimer son imagination, son expérience, ses sentiments. Cela nous vaut des pages hautes en couleur pour recréer le monde théâtral d’alors, avec ses compagnies itinérantes mais aussi son théâtre du Globe, une salle de 2000 places inaugurée en 1599 et qui accueillit de nombreuses créations de Shakespeare.

Un cerveau androgyne

L'écrivaine n'hésite pas non plus à penser que celui-ci a aimé les garçons tout en aimant sa femme et ses enfants : "l'homo-érotisme imprègne son œuvre… C'est bien ce qui me séduit chez lui, cette liberté délicatement arrachée aux convictions les plus sévères". Et de citer Virginia Woolf qui disait que Shakespeare était "un cerveau androgyne, à la fois homme et femme".

À lire aussi

Stéphanie Hochet appuie sa conviction sur son propre vécu, de sa liaison lesbienne avec une femme en Écosse à 22 ans, au drame familial de son cousin homosexuel Thierry que son père ne cessa d’humilier dans son adolescence et qui finit par se suicider.

Bref, un ouvrage original et d’une grande humanité.









⇒ William | Stéphanie Hochet | Rivages | 192 pp., 19 €, numérique 14 €