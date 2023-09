"Jacki est sage" : Jacques Sojcher publie à 84 ans un délicieux premier roman

Les générations d'étudiants et d'étudiantes qui ont suivi ses cours de philosophie et d'esthétique à l'ULB en gardent un souvenir splendide. Il réussissait à faire partager ses coups de cœur pour Beckett, Nietzsche, Levinas ou Blanchot. A l'écouter, on devenait un peu plus intelligent.

Dans ce livre Jacki est sage, il évite soigneusement d'accumuler les références littéraires qu'il distille juste à propos, préférant rapporter les petits et grands faits de sa vie qui en ont fait le sel véritable.

Loin de toute autocélébration, il n'hésite pas à évoquer d'emblée les petits inconvénients physiques de l'âge avancé.

Cette légèreté voulue ne l'empêche pas de revenir plus longuement sur ses origines juives que longtemps il n'assumait pas vraiment, sur son père assassiné à Auschwitz, sur ses années de petit juif caché durant la guerre. Il se présente aujourd'hui comme un juif qui ne croit pas à un Dieu. "J'ai chassé Dieu du jardin d'Eden", écrit-il.

Le regard de la mère

Sa mère, morte en 1977, fut très importante pour lui. Il écrit, "Revenir toujours à la mère, vivante ou morte." "Ma mère m'a toujours trouvé admirable (comme la maman de Romain Gary dans La Promesse de l'aube). Plus tard, je serai avocat, ténor au barreau, écrivain célèbre. Sa certitude me donne des ailes, son exagération, le sentiment d'une supercherie. Elle a mis sans le savoir, un bémol à mon narcissisme. Je ne me suis jamais vraiment senti écrivain." Pour sa mère, il restera toujours Jacki.

À la fin du livre, il lâche encore : "Maman réchauffe-moi encore. J'ai froid."

Poète aussi, adroit bonimenteur dans sa jeunesse, grand pédagogue, entouré d'amis et amies, Jacques Sojcher avoue son amour des femmes et du sexe. "Le sexe est le baromètre de ma vie", écrit-il.

Avec une infinie légèreté et avec une élégance qui le caractérise, et, à nouveau beaucoup d'humour, Jacques Sojcher raconte sa découverte sans cesse renouvelée des femmes, "comme un mystique qui croit en son salut par les femmes."

Jacki est sage est aussi un livre traversé par le rappel des années 60 à aujourd'hui, avec une évocation de la belgitude vue par Sojcher et avec le souvenir fidèle de ses compagnons de route.

Il rappelle que dans le mot vieillard, il y a art. "L'art de vieillir c'est peut-être comme Marcel Mariën l'écrit sur sa carte de visite : 'Vieillard débutant'. Rester jeune dans son âge : se projeter dans l'avenir, revisiter le passé comme un film qu'on aura toujours plaisir à regarder. Je relis Rimbaud presque tous les jours".

Et de souhaiter qu'à sa mort, "le rire succède rapidement aux larmes versées."









⇒ Jacki est sage | Jacques Sojcher | Les Impressions Nouvelles | 153 pp., 16 €, numérique 10 €