Bonnes pour les pieds, les Birkenstock et autres crocs ?

Si ces chaussants ont certes bien évolué en matière esthétique, se déclinant en de nombreux modèles pour répondre à (presque) tous les goûts, qu’en est-il d’un point de vue médical ? En d’autres mots, ces chaussures sont-elles recommandées ou non par les spécialistes du pied, podologues et/ou orthopédistes ? Plus simplement : sont-elles aussi bonnes pour le pied qu’on pourrait le penser ?

Se présentant sur son site comme une chaussure "souvent copiée" mais "jamais égalée", Birkenstock vante les mérites du soutien de voûte plantaire aussi appelée "lit de pied" qui fait la force de la marque. "L'assise plantaire d'origine de Birkenstock est l'élément central de chaque chaussure, peut-on lire. Aujourd'hui synonyme d'un grand confort, le lit de pied fut utilisé pour la première fois dans les années 1930 pour désigner les semelles intérieures anatomiques préformées, dotées d'éléments spéciaux soutenant le pied".

Si les matériaux, comme le liège et le recouvrement naturel, sont, entre autres caractéristiques de la marque, la pièce maîtresse de tous les modèles reste le lit de pied Birkenstock d'origine. "La conception pensée jusque dans les moindres détails, inspirée de la trace de pas naturelle laissée par un pied sur le sable, contribue à ce que les pieds puissent passer des heures dans les chaussures sans occasionner aucune gêne, assure la marque allemande à l'origine. Le tout favorise une bonne santé et procure une sensation encore plus confortable."

Des qualités…

Oui mais, sauf erreur, tous les pieds ne laissent pas forcément la même trace sur le sable. Alors, peut-on affirmer que ces fameuses "semelles" sont effectivement universelles ?

Podo-orthopédiste - bandagiste depuis une quarantaine d’années, Jacqueline Walschaerts est bien placée pour nous donner un avis avisé sur ces chaussures. En tant que technologue orthopédique en bandagisterie spécialisée en semelles orthopédiques sur mesure, selon la terminologie appropriée, elle a bien voulu répondre à nos questions, en collaboration avec Mathieu Berteele, technologue orthopédique en technologie de la chaussure.

S'il fallait énumérer les qualités de ces chaussures, ces spécialistes mettraient avant tout l'accent sur "le soutien plantaire, la décharge de l'apophyse (éminence à la surface d'un os) du cinquième métatarsien (os du pied le plus souvent fracturé se situant le long des bords externes du pied), la petite décharge des têtes métatarsiennes centrales et la cuvette talonnière qui stabilise l'arrière-pied ou encore l'élément sous phalangien pour éviter les griffes d'orteils (déformation fréquente des orteils qui se recroquevillent)". En outre, "la fermeté de la semelle de base permet un déroulement et ne se plie pas en deux, déchargeant de ce fait la surface plantaire." Ce sont autant de bons points attribués à ces chaussures.

Pour ce qui est des Crocs, nos spécialistes reconnaissent également quelques points positifs comme l’effet amortissant, intéressant sur le court terme pour un problème aigu, le chaussage pour un pied large, et la facilité de stérilisation pour certaines professions comme les infirmières et les médecins travaillant en salles d’opération.

…et des défauts

Quant aux défauts que l'on pourrait attribuer aux Birkenstock, les technologues orthopédiques citent "la forme standardisée par pointure, qui n'en fait pas des modèles sur mesure et ne convient pas forcément à tous les types de pieds tant dans le soutien que dans la largeur des modèles". Et d'ajouter pour ce modèle en particulier qu'"une sandale par définition ne soutient pas suffisamment le pied et reste un modèle ouvert sans contrefort au niveau arrière-pied, ni au niveau de la fermeture du maintien de l'avant-pied".

Pour ce qui est des Crocs, ces sabots ont sur le long terme les défauts de leurs qualités. À savoir : un effet trop amortissant pour les pieds trop laxes, pour les diabétiques, mais aussi une certaine instabilité au niveau des arrière-pieds. Elles ne soutiennent pas assez le talon. Or, lorsque celui-ci est instable, les orteils ont tendance à se recroqueviller pour retenir la chaussure, ce qui peut provoquer des tendinites et des griffes d'orteils. En limitant la pression qui s'exerce sur les pieds et les jambes de personnes en station debout toute la journée, l'effet amortissant permet de réduire la fatigue à court terme, "ce qui est très confortable mais pas à moyen et long terme, commentent les technologues. Le pied n'est pas assez soutenu. La semelle de base (en contact avec le sol) est trop souple.""

Quel usage ?

La question est dès lors : quel usage faire de ces chaussures ? Quotidien ou occasionnel ?" Passer sa vie en sandales Birkenstock ou en Crocs n'est pas une solution à terme, estiment ces spécialistes, car le pied n'est pas assez maintenu et s'élargira avec le temps. On conseillera donc plutôt de les porter occasionnellement lorsqu'il fait trop chaud (pour les modèles ouverts), voire le soir à la place de pantoufles."

Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne les Birkenstock, pour ces technologues orthopédistes, "nous ne pouvons pas parler de semelles "thérapeutiques". C'est avant tout du confort mais en aucun cas il ne s'agit de semelle orthopédique de stabilisation, de correction, de compensation ou de décharge. Ceci dit, c'est certainement toujours mieux qu'une sandale toute plate."