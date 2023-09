"Le Grand rouge" : Wouzit immerge le lecteur dans une île fantastique et fascinante

Avec Le Grand rouge, il met ainsi en scène son goût pour la nature et la cohabitation pas toujours réussie avec l'Homme. Il nous propose de suivre Ivan, petit malfrat opérant dans un passé qui nous fait remonter quelques siècles en arrière. On l'imagine bien au début du XVIIIe siècle, au temps de Gulliver ou de Robinson Crusoé.

Ivan vit d’expédients, de petits larcins, jusqu’au jour où il est rattrapé par la justice ou plutôt par le goût de la vengeance d’un notable qui n’a pas apprécié ses tours pendables.

Notre antihéros se retrouve derrière les barreaux sans autre perspective qu’une mort certaine. Mais c’est sans compter sur son codétenu… La fin de l’histoire qui semblait s’esquisser se transforme en prémices d’une grande aventure, entre anticipation et fable, qui va l’emmener au bout des mers connues, à la recherche d’êtres fabuleux.

Des êtres rouges, gigantesques, qui vivent en harmonie avec leur environnement. Arrivé dans ce monde où les hommes n’ont pas droit de cité, Ivan a une mission précise qu’il va exécuter scrupuleusement, comme un bon petit mercenaire à la solde d’un chef assoiffé de vie et de pouvoir.

Un découpage audacieux

Dès les premières pages, Wouzit nous immerge sur cette île fantastique, à la nature exubérante, peuplée d’animaux aussi étranges qu’effrayants.

Il ne faut que quelques cases pour installer cet univers fascinant, coloré, dans lequel domine le rouge de ces géants.

Quelques pages avant de replonger dans le parcours "historique" d’Ivan.

De chapitre en chapitre, on glisse d'un univers à l'autre, sans réelle explication. Mais le dessin, faussement naïf, et le découpage, parfaitement maîtrisé, emportent le lecteur. "Ce n'est pas un processus intellectualisé, avoue l'auteur. J'avance simplement à mon rythme, selon mes envies. Mes influences sont multiples et tout aussi inconscientes que conscientes. Je sais que le film Memento m'a marqué et a dû influencer mon découpage. Il y a aussi le souvenir évident du Comte de Monte-Cristo ou, pour le héros, les images des westerns que je regardais avec mon père quand j'étais gosse. M ais rien n'est vraiment prémédité. Le récit s'est construit par petites touches au fil des années." Car le processus de création du Grand Rouge a pris tout son temps pour se mettre en place.

Flop

"Tout a commencé il y a déjà quelques longues années, se souvient Wouzit, ancien étudiant en Histoire. "Une association d'étudiants avait lancé un concours de dessin sur le thème du rouge. J'ai voulu m'y coller mais je me suis rapidement rendu compte que j'allais dépasser les six pages imposées. Je n'ai finalement jamais participé à ce concours mais j'ai poursuivi le dessin et c'est devenu une bande dessinée de 120 pages parue quatre ans plus tard chez un petit éditeur".

Les premiers retours sont positifs mais la maison d’édition est contrainte de mettre rapidement la clef sous le paillasson. La première version du Grand rouge disparaît avec ce flop.

Aussi stakhanoviste que patient - on a compris que la notion du temps lui est très personnelle -, Wouzit se met en tête de redessiner toute cette aventure, de gonfler le format des pages tout en conservant la trame et le découpage. Il mettra dix ans à faire aboutir le projet. "J'ai le temps, alors je le prends", explique-t-il. "J'aime la bande dessinée mais elle ne me permet pas de vivre. Je gagne ma vie grâce à mes travaux pour la jeunesse. Alors, quand je fais de la bande dessinée, je le fais à mon rythme, j'y mets ce dont j'ai vraiment envie", poursuit l'auteur qui confie avoir commencé un projet sur la conquête du Mexique par Cortès pour l'éditeur Sarbacane en… 2014.









⇒ Le Grand rouge | Wouzit | Dupuis | 152 pp., 21,95 €