Outils numériques Philips relance le stylo à bille qui ne sert pas qu’à écrire : il a aussi des oreilles !

Aucun paramètre ne peut être changé. Le stylo mémorise en mode mono et en format WAV avec une fréquence d’échantillonnage de 16kHz et un débit de 512 kbps. Selon la marque, la durée d’enregistrement serait de 129 heures dans la mémoire de 32 GB. Le transfert des fichiers s’effectue au moyen du port USB-C caché sous le capuchon. Un câble adaptateur vers USB-A est livré dans la boîte. Le stylo apparaît comme une clé USB dans l’explorateur de fichier du système d’exploitation. Ce sont donc des fichiers audio qui sont produits. Vous pouvez les taper sous un format texte en les écoutant depuis un lecteur installé sur votre ordinateur mais il existe sur le marché de nombreux logiciels de retranscription en ligne qui feront plus au moins bien le travail. Le Philips Voice Tracer est accompagné d’un bon d’achat à un abonnement au programme de reconnaissance vocale Sembly. La qualité de la retranscription sera liée aux conditions d’enregistrement (si la pièce était bruyante ou non) et à la diction de votre interlocuteur.

La partie "bic" est livrée avec six cartouches d’encre. Pour les remplacer, il suffit de dévisser la partie inférieure de l’appareil. C’est aussi de cette manière que vous rétractez la pointe si vous ne devez plus écrire.

Le Philips Voice Tracer est vendu au prix de 79,99 €

Etienne Scholasse