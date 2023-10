Entre l'attaque du Hamas en Israël et la guerre en Ukraine, les ministres de la Défense prennent la mesure de crises multiples

Alors qu'une fuite a été constatée dimanche sur le Balticconnector, qui ne sera réparé que dans plusieurs mois, Helsinki estime qu'il "est probable que les dommages causés au gazoduc et au câble de télécommunications résultent d'une activité extérieure". Deux enquêtes sont en cours, côté finlandais et estonien. "C'est l'un des sujets les plus brûlants du moment" pour les deux pays, a indiqué le ministre estonien Hanno Pevkur, jeudi. "S'il est prouvé qu'il s'agit d'une attaque délibérée, une réponse unie et déterminée sera apportée", a assuré Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Otan. Cette fuite du Balticconnector rappelle le sabotage - dont l'auteur reste inconnu - du gazoduc Nord Stream entre la Russie et l'Allemagne, survenu au moment où l'Europe subissait le chantage à l'énergie de Moscou. De manière générale, "les infrastructures sous-marines sont extrêmement vulnérables : il s'agit de milliers de câbles et d'oléoducs", a constaté M. Stoltenberg, appelant à réduire les risques. Selon Antti Pelttari, directeur des services de renseignement finlandais, "la menace d'espionnage ou d'opérations d'influence contre des infrastructures essentielles a augmenté" depuis que le pays a rejoint l'Otan en avril.

Les ministres de la Défense ont également été briefés par leur homologue israélien (connecté à distance) sur la situation en Israël, après l'opération terroriste lancée par le Hamas. M. Stoltenberg a assuré que les Alliés "condamnent les attaques indéfendables du Hamas contre des civils" et qu'Israël "n'est pas seul". Ce, tout en rappelant qu'"il est important de protéger les civils" et qu'il "y a des règles de guerre" et "de proportionnalité", pour ce qui est de la contre-offensive israélienne à Gaza. Lloyd Austin, secrétaire d'État américain à la défense, indiquait quant à lui que les États-Unis n'ont posé "aucune condition" à l'usage de leur aide militaire à Israël. "Nous espérons et nous nous attendons à ce qu'ils fassent les choses correctement", a simplement déclaré M. Austin.

Le secrétaire général de l'Otan a par ailleurs précisé que personne "ne devrait tenter de tirer profit de cette situation", citant le Hezbollah et l'Iran… mais pas la Russie. Celle-ci parie cependant sur une baisse de l'intérêt des Occidentaux quant à la cause ukrainienne, alors qu'ils sont pris par une autre crise au Proche-Orient. Un scénario que les Alliés se sont efforcés d'écarter avec des messages rassurants. "Les États-Unis peuvent marcher et mâcher du chewing-gum en même temps", a insisté jeudi Lloyd Austin, pour garantir que son pays soutiendra à la fois Israël et l'Ukraine.

La veille, le président ukrainien Volodymy Zelensky s'était rendu pour la première fois au siège de l'Otan à Bruxelles, façon de maintenir les projecteurs sur la guerre dans son pays et de demander plus de capacités de défense aérienne pour "survivre à l'hiver prochain". En attendant, la République tchèque et le Danemark ont annoncé jeudi qu'ils allaient s'associer pour envoyer dans les prochains mois à Kiev près de 50 véhicules blindés et chars d'assaut, 2 500 armes de poing, 7 000 fusils, 500 mitrailleuses et 500 fusils de précision.

Quid de la Suède ?

Les ministres ont aussi discuté jeudi de la mise en œuvre des nouveaux plans de défense adoptés lors du dernier sommet de l’Otan, en juillet, pour s’adapter à la menace russe. Jeudi, l’Allemagne a annoncé qu’elle fournira, à partir de 2025, 35 000 militaires pour renforcer le dispositif de dissuasion de l’Alliance. Reste cependant une inconnue : la date à laquelle la Suède rejoindra l’Otan. Le pays scandinave représente une pièce majeure du puzzle de la sécurité de l’Alliance, surtout en mer Baltique, et son absence complique donc la planification de la défense. Mais la Turquie et la Hongrie traînent toujours à ratifier l’adhésion de la Suède. Alors que l’Otan se confronte à de multiples crises dans son voisinage, la pression monte sur ces pays pour qu’ils prennent la mesure de l’enjeu et ouvrent la porte à ce nouvel allié clé.