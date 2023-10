Qui est Julien Deneyer, le Belge qui a accompli un exploit ?

Par essence une épreuve d'ultra-endurance ressemble d'abord à un voyage au bout de soi-même. "Ma famille me donne beaucoup d'énergie", confie ce Wallon qui est surtout un grand spécialiste de la natation grâce à ses nombreuses sorties dans les eaux de la Meuse.

La symbiose entre le corps et l’esprit doit être totale. Comment imaginer une épreuve qui impose à ses participants de courir 140 kilomètres entre Londres et Douvres, puis nager plus ou moins 50 kilomètres pour rejoindre le sol français avant d’effacer les 300 derniers kilomètres sur un vélo ? Quarante-deux personnes ont réussi ce Challenge. Même s’il a réalisé le parcours à mille reprises avant de s’élancer, même s’il était prêt, Julien Deneyer n’a pas été épargné par les fameux aléas de la course. Son corps n’a pas toujours répondu présent durant la natation ainsi que durant la course à pied. Mais, c’est sur son vélo qu’il a frôlé la catastrophe. Le juge qui l’accompagnait pour valider le chrono a été victime d’une chute… à Paris. Mais son GPS a servi de juge de paix au décompte final sous l’Arc de Triomphe.

Il n’en a pas fini avec la course. À son actif, il avait déjà épinglé quelques triathlons. Cette quête de l’émotion ultime l’a déjà mené à traverser la Manche à la nage en 2016. En 2018, il a traversé à la nage la province de Namur (65 km).

Se retrouver seul face à soi-même ne l’effraye pas. En 2018, lors de son premier essai à l’Enduroman, il était tombé dans un semi-coma en traversant la Manche. Après un détour par l’hôpital et quelques mois de repos, il avait reçu le feu vert. Il a donc repris le chemin de l’entraînement avec une double grande réussite. Ce double participant à l’Enduroman l’assure. Il a clos ce chapitre.Thibaut Vinel