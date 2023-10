Les élections de dimanche ont visiblement passionné les Polonais: "La Pologne a gagné, la démocratie a gagné"

Dans le quartier plutôt populaire de Praga, sur la rive droite de Varsovie, la file s'étendait à l'intérieur de l'école maternelle servant de bureau de vote. Elzbieta (prénom modifié à sa demande) venait de voter pour Droit et justice (PiS), le parti au pouvoir depuis 2015, accusé de dérives autoritaires. "Je suis à la retraite et j'apprécie de toucher un 13e et un 14e mois grâce au PiS, qui prévoit d'augmenter les allocations familiales de 500 à 800 zlotys (110 à 177 euros)."

Elzbieta se réjouit aussi d'avoir pu être consultée lors d'un référendum organisé le même jour que les élections, et s'étonne d'avoir vu tant d'électeurs refuser d'y participer. Une consigne donnée par l'opposition, en refusant de prendre part à ce qu'elle estime être une farce de démocratie directe. Elzbieta, elle, a répondu "non" à une augmentation de l'âge de la retraite, à la cession d'actifs de l'État à des entités étrangères, à la suppression de la clôture anti-migrants érigée en 2022, ou encore non à un dispositif de relocalisation obligatoire des "migrants illégaux", tel qu'envisagé par "la bureaucratie européenne". "La Pologne a déjà aidé l'Ukraine, cela suffit. Les autres pays européens n'ont pas à nous envoyer leurs migrants."

Un référendum "tendancieux"

Janek Lasecki a, quant à lui, refusé le bulletin de vote correspondant au référendum. "Les quatre questions sont tendancieuses, formulées de telle manière qu'on sait très bien la réponse attendue de nous.". Cet électeur de 33 ans, venu voter avec sa femme et son chien, a décidé de glisser un bulletin de vote pour la coalition de la Troisième voie, une formation d'opposition rassemblant démocrates chrétiens et agrariens. Cette alliance, nouvelle venue dans le paysage politique, a besoin de 8 % des voix pour entrer à la Diète (à la différence d'un parti pour qui il n'en faut que 5) et pourrait, en cas d'échec, redistribuer des sièges au premier arrivé : le PiS, très probablement. "Si le PiS l'emporte une nouvelle fois, c'est l'économie qui risque d'en pâtir", argumente le trentenaire.

Dans un autre bureau de vote de Praga, Eulelia fait partie de ceux qu'on appelle des "électeurs touristes". Cette Polonaise de 50 ans a fait le choix de traverser la capitale pour voter à Praga Nord, où le PiS l'avait emporté il y a quatre ans. Elle y votera pour la coalition civique (KO), la plus grande formation d'opposition, menée par l'ancien Premier ministre Donald Tusk.

Le droit des femmes

"Je ne suis pas fan de Donald Tusk et, si j’avais écouté mon cœur, j’aurais voté à gauche, mais je vote KO pour que cette formation obtienne le plus de mandats possible. En revanche, j’ai voté pour une femme au Parlement. Le PiS au pouvoir a réduit le droit des femmes, il faut que cela cesse et que chacune ait le droit d’avorter si telle est la nécessité."

Euelia, qui travaille dans un bureau de fiscaliste, est confiante qu'une opposition segmentée en trois partis obtienne une majorité et soit en mesure de gouverner à l'avenir. "Je n'en peux plus du PiS, de leurs mensonges, de la télévision publique propagandiste. Sous le PiS, la Pologne s'est querellée avec l'UE et l'Allemagne où travaillent beaucoup de nos ressortissants. Nous ne touchons même plus de fonds européens. J'aimerais qu'on puisse donner un signal à nos partenaires européens après le 15 octobre : la Pologne est de retour à la normale avec vous."