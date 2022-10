Accueil Belgique En Région bruxelloise, la mise en place de Good Move passe en mode mineur La colère des riverains a poussé plusieurs communes à revoir leurs plans de circulation. Adrien De Marneffe Journaliste politique



Tom Guillaume Journaliste au service Belgique



Dans le quartier de la Cage aux ours, à Schaerbeek, des panneaux annoncent les changements depuis plusieurs jours. ©© Sebastien Merchan

“Enfant, je me souviens que la Grand-Place était un parking géant et que ses bâtiments étaient noirs de suie. Je ne regrette pas qu’on en ait chassé les pots d’échappement. Je ne regrette pas non plus le temps où le boulevard Anspach fournissait...