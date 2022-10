Accueil Belgique Grève du Tec Charleroi : les syndicats un pied dehors, un pied dedans Les syndicats ne couvraient pas le conflit, mais vont verser une indemnité aux grévistes. Ceux-ci leur ont finalement laissé la main pour négocier une prime énergie avec la direction du Tec. Les chauffeurs ont repris le volant. Laurent Gérard Journaliste



Mercredi matin, dépôt du Tec de Jumet. Les avions de Ryanair et Wizz Air décollent l’un après l’autre de l’aéroport de Charleroi tout proche, mais aucun bus ni tram ne sort du dépôt de la société wallonne de transports en commun. Les grilles sont fermées et derrière elles, un bus barre le passage par lequel les véhicules sortent et entrent. Le Tec Charleroi est en grève depuis une semaine. Le mouvement a débuté le jeudi...