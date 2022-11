Accueil Belgique Piquets de grève au zoning de Rhisnes : de la compréhension, de la tension et quelques frictions Des militants de la CSC et de la FGTB ont bloqué le zoning namurois pour réclamer des hausses de salaire et un plafonnement des prix de l’énergie. La tension était palpable. Laurent Gérard Journaliste

Le piquet de grève de la FGTB à l'une des entrées du zoning de Rhisnes a été endommagé après qu'un camionneur a forcé le barrage. ©cameriere ennio

Des barrages à chaque accès au site, des chasubles rouges et vertes qui bloquent les routes et distribuent des tracts, des files de voitures qui s’allongent jusqu’à la bretelle d’autoroute, etc. Le zoning de Namur-Nord Rhisnes était une des cibles prioritaires des syndicats socialiste...