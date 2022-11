Grève en vue sur le rail le 29 novembre

Le front commun syndical des cheminots a déposé un préavis de grève pour le 29 novembre, a-t-il annoncé mardi matin. Les trois syndicats désapprouvent "l'insuffisance des investissements" définis par le gouvernement fédéral lors du dernier conclave budgétaire. "Ces décisions ne permettent pas de concrétiser pleinement les ambitions en faveur du développement et de la pérennité du rail, dans le cadre notamment de la conclusion des contrats de service et de performance de la SNCB et d'Infrabel", dénoncent-ils.

Le front commun tient en outre "à rappeler ses exigences en vue de la concrétisation de mesures urgentes permettant de mettre un terme à la dégradation persistance des conditions de travail des cheminots, principalement par manque de personnel".

Globalement, les trois organisations fustigent "l'absence de perspectives positives en faveur de l'ensemble des cheminots".

Le préavis couvre les cheminots du lundi 28 à 22h, au mardi 29 même heure.