Météo: ne fin de semaine sous un ciel changeant

Vendredi matin, tandis que les nuages et de légères précipitations couvriront l'est du pays, le centre profitera temporairement de larges éclaircies.

La nébulosité grignotera cependant du territoire depuis l'ouest au cours de la journée et le risque d'averses augmentera, surtout dans le nord du pays. Les maxima varieront entre 6°C dans les Hautes Fagnes, 10°C dans le centre du pays et 11°C le long du littoral, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Durant la soirée et la nuit, le ciel sera changeant avec possibilité de quelques averses. En cours de nuit, une zone de précipitations envahira graduellement le nord du pays. Brumes, brouillards et nuages bas pourront se former en Ardenne. Les minima seront compris entre 3 et 8°C.

Samedi, le ciel sera souvent très nuageux et une zone de pluie traversera lentement la Belgique du nord au sud. Quelques éclaircies pourront réapparaître l'après-midi sur le nord du pays. Les maxima s'échelonneront entre 5 et 9°C.

Les nuages seront encore présents dimanche à l'aube dans l'est du pays, limitant parfois la visibilité sur le relief. Ils pourront être accompagnés de faibles pluies ou de bruines. Ailleurs, des éclaircies parfois larges seront présentes. Le ciel deviendra néanmoins rapidement menaçant au littoral avec probablement déjà quelques gouttes en matinée. Pluies et averses s'étendront ensuite d'ouest en est. Sur les hauteurs ardennaises, lors des précipitations les plus marquées, un peu de neige pourra venir se mêler à la pluie.