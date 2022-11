Crise énergétique : "Ceux qui ont le plus sont plus tranquilles que jamais et ceux qui ont le moins souffrent plus que jamais"

Ce lundi, autour de la table de Maxime Binet dans l’émission Il faut qu’on parle, se trouvaient Michel Kacenelenbogen, directeur du théâtre "Le Public", Julie Foulon, community leader et fondatrice de "GIRLEEK" et enfin Alexis Carantonis, rédacteur en chef de la DH. be.

Pour étoffer les débats, l’équipe recevait Maxime Jacques, journaliste spécialiste football et cyclisme pour la DH, Adel El Gammal, secrétaire général de l’EERA (European Energy Research Alliance) et Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP).

Les débats de ce soir se sont articulés autour de plusieurs thèmes, notamment les Diables rouges, les conférences climatiques et l’indépendance financière des adolescents.

La présence des joueurs de foot au Qatar a été interrogée, de même que le réel impact de la récente COP27 ainsi que l’impact de la crise énergétique sur la jeunesse. Une phrase forte d’Alexis Carantonis permet de résumer ce dernier point abordé : "Ceux qui ont le plus sont plus tranquilles que jamais et ceux qui ont le moins souffrent plus que jamais"

L’entièreté de l’émission est à revoir dans la vidéo ci-dessus.