Huit siècles de Snoy, une famille chevarelesque

Jean-François Houtart, ingénieur commercial issu de l’UCLouvain, côtoie la généalogie et l’héraldique depuis ses 16 ans. À cet administrateur de l’Office généalogique et héraldique de Belgique, on doit aussi le tableau des 16 quartiers héraldiques du duc et de la duchesse de Brabant - les actuels roi Philippe et reine Mathilde...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous