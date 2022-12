Leur dotation sera indexée en 2023. Le coût total de la monarchie belge reste quant à lui globalement stable et atteindra 41 millions d’euros l’an prochain.

Utilisation des dotations royales : Albert II, Astrid et Laurent sont restés dans les clous

Le roi Albert II, la princesse Astrid et le prince Laurent sont restés dans les clous et n’ont pas commis d’abus dans l’utilisation de leurs dotations. C’est le constat du premier président et de la présidente de la Cour des comptes...