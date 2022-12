Parlement wallon : selon Maxime Prévot, "il faut faire de cette crise une opportunité pour franchir de nouvelles étapes de meilleure gouvernance"

Le bourgmestre de Namur estime que des membres de l’opposition doivent être présents dans l’organe de contrôle du parlement de Wallonie. “Jusqu’à présent, il n’était pas sain que l’organe de gestion du parlement de Wallonie n’intègre aucun membre de l’opposition. Ni nous, ni le PTB. Alors qu’il y avait, jusqu’en 2019, des membres de l’opposition dans l’organe de contrôle. Nous sommes demandeurs qu’une ouverture soit faite à l’opposition. Nous ne voulons pas l’intégrer à n’importe quelle condition. Nous voulons poser des préalables comme notamment le fait qu’il n’y ait plus de voyage qui puisse passer sous les radars, qu’il y ait une révision de la modalité de gestion de l’outil afin qu’il y ait une transparence dans cet organe”.

Dans sa défense dans les colonnes du journal Le Soir, Jean-Claude Marcourt a reproché à André Antoine (Les Engagés) d’avoir cautionné toute une série de décisions prises par le greffier qui a été écarté du parlement wallon. “Ce qui est vrai, c’est qu’il y avait une relation de confiance, manifestement abusive, qui existait entre le travail effectué par le greffier et les institutions parlementaires, de législature en législature. Il faut reconnaître que le greffier témoignait d’un grand professionnalisme vis-à-vis des parlementaires. Sans que les parlementaires ne connaissent son autre visage, qui en matière de ressources humaines, n’est pas acceptable. Il y avait déjà eu deux procédures de harcèlement déposées contre le greffier. Les plaignants avaient été déboutés. Cela renforçait l’idée des parlementaires qui se disaient qu’il s’agissait de contrariétés liées à son exigence de management”, confie Maxime Prévot.

Ce dernier relançait d’ailleurs l’idée de constituer un mouvement centriste auquel adhérerait aussi l’ancien vice-président du MR Jean-Luc Crucke. “Dans un paysage politique probablement trop fragmenté, où il faut réunir sept partis pour être en capacité de former un gouvernement, on voit bien que cela pose problème. Avec ce mouvement citoyen et politique nouveau des Engagés, je ne cache pas que j’aspire à fédérer et rassembler celles et ceux qui veulent porter un centre par conviction, qui fait progresser tout le monde et ne sert pas seulement une classe électorale particulière”, avoue Maxime. Prévot. “Si avec Défi – avec qui il y a beaucoup de convergences socio-économiques – ou avec la sensibilité environnementale que l’on connaît à Jean-Luc Crucke, il y a moyen de faire une part de chemin, pourquoi ne pas y réfléchir”.

Maxime Prévot a également évoqué d’autres sujets comme la fraude fiscale et la sortie du nucléaire.