À Bruxelles, une conférence sur les dérives du transgenrisme violemment perturbée par des jets de matière fécale

Ce jeudi 15 décembre, la professeur Céline Masson et la pédopsychiatre Caroline Eliacheff étaient invitées au Café Laïque de Bruxelles afin de présenter leur dernier essai La Fabrique de l’enfant transgenre (éditions de l’Observatoire). La conférence qui visait à alimenter la discussion autour des dérives du mouvement trans a rapidement été interrompue par un collectif surnommé “Ursula”. Après une demi-heure, une vingtaine d’individus cagoulés ont profité de la sortie d’un individu pour s’engouffrer dans le café avant de jeter des pots en terre cuite contenant de la litière et des excréments sur le public. Les activistes ont également crié des slogans hostiles à l’association “La petite sirène”, fondée par Céline Masson et Caroline Eliacheff.