Laurent Nys, directeur général de Mabru : “Quel que soit leur niveau, les gens essayent de faire un effort pour égayer la période des fêtes”

Selon Laurent Nys, les tendances restent assez classiques et luxueuses. Ainsi, le homard, le caviar, les Saint-Jacques, la dinde, les huîtres restent toujours les produits de prédilection des Belges. Malgré la crise, il semblerait que les montants du panier sont plus ou moins identiques à ceux des années antérieures. “Quel que soit leur niveau, les gens essayent de faire un effort pour égayer la période des fêtes. Chacun à son petit niveau met des produits qu’il peut se permettre d’acheter. Donc fatalement, des personnes vont acheter du caviar alors que d’autres vont plutôt acheter du saumon fumé”, explique Laurent Nys. Peu importe le panier, le prix incontrôlé des matières premières, l’inflation, le coût de l’indexation des salaires en Wallonie vont avoir des répercussions sur le prix de l’assiette. “Le coût de votre assiette sera beaucoup plus élevé que les autres années. C’est plus cher de manger, que ça soit bien ou mal”.

Concernant la crise de l’énergie, Laurent Nys explique que Mabru a ses dispositions en posant plus de 26 000 panneaux solaires sur ses toits. C’est la plus grande installation à Bruxelles. L’entreprise rencontre par contre, comme le reste du secteur, un problème au niveau de l’emploi. Les ressources humaines rencontrent un problème de recrutement important dans l’HORECA et le secteur commercial. “Les coûts du travail son tellement prohibitifs que l’employé n’a pas suffisamment maintenant pour vivre. L’envie de travailler à des heures de nuit n’est plus présente à cause des coûts. Pourtant, malgré le côté physique, c’est un magnifique endroit pour l’élévation sociale et pour saisir sa chance.”

Au sujet des stocks, le directeur général de Mabru explique qu’ils ont rencontré un problème de ravitaillement pour le foie gras et la volaille à cause de la grippe aviaire. Cela se répercute notamment sur les prix qui ont explosé pour ces deux produits.

À l’avenir, la plateforme souhaite investir dans une salle multimodale qui permettrait d’accueillir des chefs pour des démonstrations de cuisine ainsi qu’un studio télé. Et pour les commerçants qui seraient intéressés, Laurent Nys informe qu’il reste encore quelques places…