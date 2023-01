Tous les futurs profs devront désormais étudier au moins quatre ans: voici les détails de la réforme

Pourquoi cette “réforme de la formation initiale des enseignants” ? L’objectif est d’améliorer le système éducatif et, par là, les performances des élèves de l’enseignement obligatoire. Il s’agit aussi de coller aux changements prévus dans le cadre du tronc commun, et notamment aux nouveaux contenus prévus (en matière de numérique et d’artistique notamment).

1. De 3 à 4 ans

Pour enseigner en maternelle, en primaire ou en 1re, 2e et 3e secondaires, il faudra désormais étudier quatre ans au lieu de trois. Après trois années de bachelier (180 crédits en tout), une année de master (60 crédits supplémentaires) complétera les programmes. Ceux-ci changent de contenu, élaborés en co-diplomation entre une ou plusieurs hautes écoles et une ou plusieurs universités. Les noms des filières sont également modifiés. On parlera désormais de section 1 (conduisant au diplôme d’instituteur préscolaire ou maternel), section 2 (instituteur primaire) et section 3 (enseignant en secondaire inférieur dans telle ou telle discipline). Objectif de l’allongement : acquérir des compétences complémentaires et organiser une entrée progressive dans le métier, notamment via un stage long de quatre mois prévu en dernière année. Les stagiaires devront être encadrés par des professionnels spécifiquement formés à cet effet.

2. Un métier unique

L’idée est de former tous les étudiants à un métier unique : enseigner. C’est la raison pour laquelle les sections sont moins hermétiques qu’avant. Sans entrer dans trop de détails, on retient deux choses. D’abord, que les étudiants des nouvelles sections 1, 2 et 3 pourront (en fonction de l’endroit où ils étudient) avoir certains cours en commun. Le but : entreprendre la collaboration entre eux pour favoriser leurs échanges lorsqu’ils enseigneront. Ensuite, que les sections se chevaucheront un peu. Les diplômés de section 1 pourront donner cours en 1re et 2e primaires, ceux issus de section 2 pourront enseigner dès la 3e maternelle, et ceux qui sortent de section 3, dès la 5e primaire (avec des exceptions : le détenteur d’un master de section 3 en éducation physique pourra, par exemple, donner cours de la 1re maternelle à la 3e secondaire).

3. Des disciplines supplémentaires

Pour les futurs enseignants du secondaire inférieur, la nouvelle section 3 proposera des formations supplémentaires par rapport aux actuelles agrégations. On comptera désormais 14 disciplines au total (français et morale, français et religion, français et éducation à la philosophie et à la citoyenneté, français et langues anciennes, français et éducation culturelle et artistique, français et français langue étrangère et langue d’apprentissage, langues germaniques, math et formation numérique, sciences, éducation physique et à la santé, sciences humaines, formation artistique musique, formation artistique arts plastiques, et formation manuelle).

4. En co-diplomation

Tous les futurs enseignants seront désormais formés à la fois par une ou plusieurs hautes écoles et une ou plusieurs universités, entre lesquelles des partenariats ont été noués. Les étudiants qui se destinent à l’école maternelle, au primaire ou au secondaire inférieur s’inscriront dans une haute école. Ceux qui visent les 4e, 5e et 6e secondaires, dans une université.

Pour enseigner en 4e, 5e et 6e secondaires, les étudiants commenceront, comme aujourd’hui, par une formation disciplinaire à l’université (un bachelier de chimie, géographie, etc.). Après le bachelier, deux possibilités s’offriront à eux (ce qui n’interviendra donc qu’en septembre 2026 pour ceux qui auront décroché leur diplôme en trois ans). Une toute nouvelle section 4 s’ouvrira alors. Elle proposera un master en deux ans (120 crédits) anglé sur le métier d’enseignant (pédagogie, didactique, communication…) Autre cas de figure, l’étudiant préfère terminer sa formation disciplinaire (jusqu’au master en chimie, géographie, etc.). Il pourra compléter celle-ci par une sixième année : un master de 60 crédits qui lui permettra d’enseigner dans le secondaire supérieur (comme l’actuelle agrégation).

À noter que les diplômés de ces sections 4 et 5 auront ensuite accès au master de formation des enseignants (60 crédits), leur permettant de donner cours aux futurs enseignants.

Les bacheliers des sections 1, 2 et 3 sont majoritairement pris en charge par les enseignants des hautes écoles (150 crédits sur les 180). Le master de la section 4, lui, est surtout dispensé par les universités (80 crédits sur 120). Les autres masters (1, 2, 3 et 5) sont partagés (30 crédits de part et d’autre).

Qui se déplacera ? D’après les premiers échos, il semble que les profs d’université se déplaceront l’année prochaine dans les hautes écoles pour donner cours en sections 1, 2 et 3. C’est en tout cas ce qui est promis à ce stade.

5. Les zones d’ombre

Quelques zones d’ombre subsistent. La principale porte sur la fréquentation de ces filières dites pédagogiques. On entend souvent dire que de moins en moins de jeunes sont attirés par l’enseignement. C’est vrai d’un côté, si on compare à il y a quinze ans. Les derniers chiffres d’inscriptions montrent plutôt une légère tendance à la baisse, mais sans effondrement, et sans grand effet sur le nombre de diplômés.

Évolution du nombre d'inscrits dans les filières pédagogiques des hautes écoles. ©IPM

Autre inconnue de taille : qu’en sera-t-il pour tous les étudiants déjà engagés dans les actuelles filières ? Prenons le cas d’un étudiant actuellement en première année d’instit maternel qui rate son année. Il sera toujours inscrit en première l’an prochain, mais dans quel système : l’ancien ou le nouveau ? Les établissements auront-ils les épaules pour faire coexister deux systèmes différents ? En théorie, chacun devrait avoir la possibilité de continuer sa formation telle que commencée. Mais en pratique, rien n’est moins sûr…

Enfin, il reste la question de la rémunération. Les futurs diplômés des sections 1, 2 et 3 seront titulaires d’un master au lieu d’un bachelier. La revendication salariale a du sens. Mais rien de concret n’est promis à ce stade. La balle est renvoyée à la prochaine législature.