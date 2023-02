"Un flux polaire pourrait arriver": voici les prévisions météorologiques des prochains jours en Belgique

À lire aussi

Et pour la suite ? “Il y a des signaux qui indiquent que le week-end suivant sera encore un peu plus doux, et la fin de l’hiver (l’hiver météorologique se termine le 28 février, NdlR) devrait être conforme à ce qui était attendu, soit un temps de saison et légèrement plus doux que la moyenne, avance-t-il. Attention que pour la dernière décade du mois, on connaîtra peut-être un dernier coup de froid. Un flux polaire pourrait arriver sur nos régions, mais il est trop tôt pour évoquer une possible vague de froid. De toute manière, c’est beaucoup plus rare à la fin du mois de février, car le soleil réchauffe déjà l’atmosphère et les jours rallongent.”