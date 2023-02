Pourquoi la nouvelle vague de Covid en Belgique interpelle les experts

Les nouvelles contaminations et les hospitalisations pour cause de Covid-19 sont reparties à la hausse en Belgique. Des nouveaux sous-variants d’Omicron, notamment XBB.1.5, mais aussi CH.1.1. frappent aujourd’hui à la porte de l’Europe de l’Ouest et cherchent à prendre la suite du sous-variant BQ.1.1, qui reste dominant chez nous.