"Caricature lamentable", "Insulte", "Il ferait rougir le plus antifrancophone": les propos de Paul Magnette suscitent la colère du monde politique

"Monter les Belges du Nord et du Sud les uns contre les autres, et oublier au passage les très nombreux Wallons et Bruxellois pour qui le travail est source d'accomplissement personnel et de fierté: pour une vision d'avenir du pays, on repassera !", s'est insurgée la ministre de l’Enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Georges-Louis Bouchez a regretté pour sa part que le PS taxe une nouvelle fois le francophone de "profiteur". "Le francophone veut bosser, ce que le PS l'empêche de faire", a poursuivi le leader libéral.

.@PaulMagnette revisite la cigale et la fourmis et comme la cigale, le @PSofficiel a amené le sud du Pays à être bien dépourvu une fois la bise revenue. Cessez de résumer le francophone à un profiteur.

Rappelant que le bourgmestre de Charleroi s'était autoproclamé candidat Premier ministre, Mathieu Bihet (MR) s'est à son tour étonné de la teneur des propos du socialiste. "Il parvient à insulter tout le monde, surtout les gens qui bossent, dans une caricature qui ferait rougir le plus antibelge, antifrancophone du coin", a vilipendé le libéral sur Twitter.

Du côté des Engagés, l'on a également déploré l'image que donnait Paul Magnette de la Wallonie. Une "caricature lamentable", a estimé Catherine Fonck.

"Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe dans la stratégie promotionnelle de ceux qui se voient Premier ministre", a encore ajouté le président de DéFi, François De Smet.

Pour Raoul Hedebouw, l'attitude du socialiste rappelle celle du leader de la N-VA, Bart De Wever, coutumier "des clichés communautaires". "Paul Magnette ferait mieux de défendre la classe travailleuse de tout le pays plutôt que de monter les régions les unes contre les autres", estime M. Hedebouw.