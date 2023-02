Pour renflouer ses rangs, la Défense tente d'attirer les jeunes grâce à un nouveau pop-up store à Bruxelles

"Les personnes qui ne connaissent pas la Défense ne vont peut-être pas s'orienter vers une journée portes ouvertes. Par contre, quand elles circulent dans la galerie, elles peuvent éventuellement venir poser quelques questions et c'est à ce moment-là qu'on peut leur faire découvrir les possibilités qu'offre la Défense", explique Alain Mertens, directeur adjoint du centre d'information de Bruxelles.

La Défense précise que 2.500 postes pour le personnel militaire sont vacants cette année dont 300 officiers, 950 sous-officiers, 1.250 soldats et marins. En 2022, 6.382 jeunes ont postulé pour une fonction à la Défense, une augmentation de 12% par rapport à 2020. C'est 25% de plus pour les francophones et une diminution de 3% chez les néerlandophones.

Ces centres d'information éphémères ont pour but de faciliter l'accès à la Défense et de permettre aux jeunes de découvrir les différentes possibilités qu'offre l'armée belge, également dans la technique voire l'administratif. Un point sur lequel insiste la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), présente pour l'occasion.

À lire aussi

"Il est important que le département se montre et suscite l'intérêt des candidats potentiels", précise-t-elle. "Je veux que chacun soit conscient de ces opportunités, l'opportunité de rentrer avec ou sans diplôme, l'opportunité d'être formé en continu et d'avoir un emploi à la clé. Un emploi sûr et un emploi qui vous permettra d'avoir une plus-value si vous voulez vous épanouir en dehors de la Défense", conclut la ministre.

Une expérience similaire avait déjà été menée dans les centres commerciaux de Wijnegem et à la Médiacité de Liège en 2020 et à nouveau à Wijnegem ainsi qu'à Louvain-la-Neuve en 2022.