Georges-Louis Bouchez : "Contrairement au PS, nous voulons une réforme ambitieuse des pensions et non un bidule"

Le président du Mouvement réformateur riposte aux propositions de la ministre des Pensions, Karine Lalieux (PS), et oppose un non catégorique à ses projets de pension anticipée à 60 ans et de sanctions pour les entreprises qui n’emploieraient pas assez de travailleurs âgés.