Les travailleuses enceintes mieux protégées contre le licenciement : “Difficile d’être enceinte de cinq mois, sans travail, à la maison”

L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a obtenu gain de cause dans plusieurs dossiers de discriminations fondées sur la maternité. Témoignage.

Début avril 2018, Aurore, 28 ans, décroche un job dans une agence immobilière bruxelloise. Après quelques semaines, elle apprend qu’elle est enceinte. Fin mai, elle en avertit son employeur. Et la même semaine, elle doit s’absenter du travail pour s’occuper de son fils malade. Sa patronne s’inquiète. Sera-t-elle à même de gérer l’agence dans cet état ? Ne devrait-elle pas renoncer à ce job, pour le bien de sa famille et le sien propre ? L’ambiance se dégrade au travail. “On me retirait...