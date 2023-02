François De Smet sur l’affaire De Herde : "La parole des victimes doit être prise au sérieux, mais aussi celle de celui qui clame son innocence"

Michel De Herde dément toutes les accusations de viols: “Nous sommes persuadés d’avoir affaire à une entreprise de démolition”

Inculpé pour viol sur mineure de moins et plus de 16 ans et détention d’images pédopornographiques, le Schaerbeekois récemment suspendu par son parti (Défi) clame de nouveau son innocence dans un message publié sur Facebook. Et dénonce l’acharnement dont il est victime.