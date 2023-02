Patriarcat, sexisme, âgisme… Les lignes du féminisme bougent au PS : “Nous nous inscrivons dans cette mouvance intersectionnelle”

"Les féministes universalistes, ce sont les femmes blanches" : chez Ecolo, les féministes intersectionnelles ont pris le pouvoir

Réunions réservées aux femmes, défense de la liberté de porter le voile, etc. La montée en puissance du courant féminisme intersectionnel, que la droite qualifie de Woke, s’accompagne de tensions dans les partis. Chez les verts, cette avant-garde est déjà devenu la norme. “A Écolo, quand on a plus de 50 ans et qu’on est d’un certain milieu, on risque d’être mise à l’écart”, pointe Isabelle Durant. Enquête.