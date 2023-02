Alina, la voix des exilés ukrainiens à Bruxelles : "En un an, l’état d’esprit des personnes qui ont fui le conflit a complètement changé"

Alina ne se doutait pas, il y a un an, au moment de monter dans sa voiture avec sa fille et sa maman pour fuir les bombes, qu’elle serait quelques semaines plus tard la voix des exilés ukrainiens de Bruxelles. Elle quittait alors Kiev pour se rendre plus à l’est du pays, dans un lieu proche de la frontière roumaine. Mais...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous