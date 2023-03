Deux libéraux belges étaient des espions pour le compte de la Pologne, dans les années 50

Si le cas de Roger Motz, président du Parti libéral, était déjà plus ou moins connu, celui de son collaborateur Jacques Van Offelem, qui fut plus tard ministre, n’avait pas encore été révélé. Les deux hommes, sous les noms de code respectifs de “shérif” et “Jakub”, vantaient les mérites de la Pologne, à travers notamment des articles dans la presse belge et transmettaient de l’autre côté du Rideau de fer des rapports secrets, photographiés sur microfilms.

Une activité au service des communistes que les deux libéraux menaient par pur opportunisme, contre de fortes sommes d’argent. Van Offelen recevait des Polonais 10.000 francs belges par mois. Quant à Roger Motz, la rétribution qu’il percevait était deux fois supérieure à son salaire de sénateur. Aujourd’hui, on appellerait cela le “Pologate”…