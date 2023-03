Saga des fouilles au procès des attentats à Bruxelles : les accusés demandent à ce qu'elles soient interdites, un impératif sécuritaire répète l'Etat

Mohamed Abrini a été le premier à prendre la parole pour dénoncer les conditions de transfert et "l'humiliation totale" dont ses co-accusés et lui sont victimes à ses yeux. Dans la foulée, Sofien Ayari a évoqué les conditions de détention des accusés détenus à la prison de Haren, où ils sont placés dans un quartier de haute sécurité. Il est soumis à une palpation obligatoire à chaque entrée et sortie de sa cellule, dont les fenêtres ne s'ouvrent pas et sont constituées d'un double vitrage, a-t-il détaillé. Il est, selon lui, impossible de recevoir des objets pouvant servir à fabriquer des armes depuis l'extérieur de la prison, les visiteurs n'étant pas autorisés à y ramener quoi que ce soit.

"C'est usant et énervant de se mettre à genoux tous les jours pendant dix mois. On essaie d'être patients et de se contenir. On nous dit qu'on ne peut pas faire autrement alors qu'on vient de le faire (lors du procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, NDLR). Il n'y a pas d'entre-deux", a-t-il regretté. "On ne peut même pas se gratter le nez durant le transfert puisque nos menottes sont accrochées à une ceinture. Quatre agents nous fixent dans le fourgon. Comment je pourrais me saisir d'un objet pour ouvrir mes menottes? Même pour tirer la chasse eau dans la cellule (au Justitia), il faut demander à un agent de le faire", a illustré Sofien Ayari, visiblement très irrité par cette situation.

Une situation qu'Ali El Haddad Asufi a, de son côté, qualifié de contraignante et dont il aimerait qu'elle cesse, a-t-il dit devant la cour d'appel; Le port de lunettes occultantes n'a pas lieu que durant le transfert de la prison de Haren au Justitia et inversement, mais aussi lorsque les accusés détenus se déplacent de leur cellule au box des accusés et qu'ils y retournent. "Soit neuf fois par jour alors que normalement c'est juste pour le trajet depuis et vers la prison", a-t-il relevé.

Pour Bilal El Makhoukhi, ces fouilles à nu avec génuflexion ne sont pas des mesures de sécurité, "juste de l'humiliation". "Il est impossible que ça se passe sereinement. L'État belge fait tout pour que le procès se passe mal et nous, on fait tout pour que ça se passe bien. Ça va craquer un jour ou l'autre à cause de ces mesures", a-t-il prévenu. "Il est impossible d'être serein après une flexion devant trois mecs cagoulés", a encore lancé cet accusé. "Je ne vois pas qui peut rester serein quand on fait ça pendant neuf mois."

Enfin, Hervé Bayingana Muhirwa a, lui aussi, évoqué les conditions de détention très strictes à la prison de Haren et s'est étonné de s'y être retrouvé dans un quartier de haute sécurité "du jour au lendemain" alors que ça faisait quatre ans qu'il était détenu dans une section ouverte.

À lire aussi

Impératif sécuritaire

L'État belge a répété, vendredi matin, que les fouilles à nu avec génuflexion auxquelles sont soumis les accusés détenus du procès des attentats à Bruxelles du 22 mars 2016 étaient nécessaires et répondaient à un impératif sécuritaire. Son avocat, Me Bernard Renson, a dès lors demandé à la cour d'appel de Bruxelles de réformer la décision du juge des référés de fin décembre qui avait interdit lesdites fouilles. Pour le juge des référés saisi en première instance, ces fouilles à nu, effectuées avant le transfert des intéressés de la prison de Haren vers le Justitia, où a lieu le procès devant la cour d'assises, constituaient en effet un traitement dégradant et violaient la Convention européenne des Droits de l'homme, car elles étaient quotidiennes et systématiques, cela alors que le procès doit durer plusieurs mois. Elles ne semblaient en outre pas justifiées au regard de toutes les autres mesures de sécurité et l'État n'avait pas pu démontrer en quoi les différents accusés représentent une menace.

Un point de vue que ne partage pas l'État belge, qui a fait appel de cette décision en référé. Son avocat a expliqué vendredi matin les raisons de ce désaccord devant la cour d'appel, délocalisée au Justitia pour l'occasion, afin que les accusés détenus et parties à la cause puissent être présents. Parmi eux, seul Salah Abdeslam manquait à l'appel.

Me Renson est également revenu sur les raisons pour lesquelles les fouilles à nu continuent d'être effectuées. "C'est un procès qui dépasse toutes les proportions connues sur tous les plans. En raison des faits traités, du nombre de victimes, de l'intérêt médiatique, des personnalités des accusés", a-t-il justifié. "Ce procès doit pouvoir se dérouler dans des conditions de sécurité maximales. La police doit pouvoir éviter la fuite des accusés, et éviter que les magistrats, le jury et le public soient pris pour cible par des actions de vengeance."

L'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (Ocam) a fixé le niveau de menace pour les audiences du procès devant la cour d'assises et pour le transport des accusés à 3, le deuxième plus élevé, a rappelé l'avocat. "Dans ces circonstances, les accusés sont équipés d'une ceinture pour les menottes, d'un gilet pare-balles et d'un masque sur les yeux, et subissent une fouille à nu. Cette fouille est menée avec le plus grand respect, par un nombre limité de policiers, et a lieu en deux temps (le haut dénudé, puis le bas dénudé, avec génuflexion, NDLR), sans aucun contact physique", a-t-il détaillé.

L'avocat de l'État belge a également souligné que les fouilles à nu n'étaient pas illégales en soi. "Elles peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et prévenir des crimes. Elles sont aussi prévues par la loi sur la fonction de police, lorsque la police emmène quelqu'un en cellule. Ici, les accusés sont emmenés quotidiennement dans une cellule du Justitia. Une fouille à nu est le seul moyen de vérifier qu'ils ne portent pas un objet dangereux qui n'est pas en métal, comme un couteau fabriqué à partir d'une brosse à dents ou d'une paire de lunettes."

"Le danger potentiel se reproduit à chaque transfert, à chaque transport", a poursuivi Me Renson. "Une évaluation est d'ailleurs réalisée quotidiennement sur la nécessité des mesures. Celle-ci tient compte de la personnalité du suspect, des faits pour lesquels il est jugé, de son passé judiciaire et des informations provenant de sources internes et externes. Les faits pour lesquels ils sont jugés et leur passé judiciaire sont, à eux seuls, des raisons suffisantes pour justifier ces fouilles à nu. Et ce sont des éléments qui ne changeront pas, de sorte que ces fouilles restent également justifiées."

Que les fouilles aient lieu quotidiennement ne signifie pas qu'elles sont "systématiques", a encore insisté l'avocat de l'État belge. "Il n'y a pas une seule décision unique qui s'applique pour toute la durée du procès. Mais, tant que la menace et le risque restent les mêmes, les mesures de sécurité demeureront identiques."

Les autres mesures de sécurité en vigueur à la prison de Haren et sur le site du Justitia ne rendent pas non plus les fouilles à nu superflues ou inutiles, a-t-il encore exprimé. "Toutes les mesures de sécurité répondent à des besoins spécifiques de sécurité."

Aux yeux de Me Renson, l'appel de l'État belge contre la décision du juge des référés en première instance est donc "entièrement fondé", a-t-il insisté. Il ne faut, selon lui, pas attendre qu'un incident se produise. "Ce n'est pas admissible", a-t-il dit. Il existe un danger potentiel récurrent à chaque transfert, a estimé Me Bernard Renson. Il y a dès lors lieu de se prémunir de ce risque notamment par le moyen des fouilles à nu avec génuflexion.

Celles-ci sont nécessaires et répondent à un impératif sécuritaire, avec des conditions et modalités qui ont été strictement adaptées depuis le jugement en référé. Elles ne violent, enfin, pas la Convention européenne des Droits de l'Homme, a-t-il exposé devant la cour d'appel. Celle-ci rendra son arrêt le lundi 13 mars.